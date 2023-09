A kárpátaljai magyarság "kitartó szívóssággal" kéri vissza elvett jogait

2023. szeptember 9. 21:12

A kárpátaljai magyarok több száz éve élnek a szülőföldjükön, ezért államalkotó tényezők szeretnének lenni, az ezzel járó jogokkal és lehetőségekkel, és "kitartó szívóssággal" kérik vissza az anyanyelvi oktatás terén elvett jogokat - fogalmazott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke Visken, a megye magyar iskoláinak tanévnyitó ünnepségén.

A kárpátaljai magyar iskolák hagyományos tanévnyitó ünnepségének idén a felső-tiszavidéki Visk nagyközség református temploma adott otthont. Az ünnepi istentiszteletet követően Orosz Ildikó megnyitotta az új tanévet, és hangoztatta, hogy a pedagógusok az elmúlt, bizonytalanságokkal teli tanévben is megállták a helyüket.



A KMPSZ továbbra is a kárpátaljai magyar oktatási-nevelési intézmények működésének és fejlődésének a segítését tartja a legfontosabb feladatának - fogalmazott. Az eredmények között kiemelte a szövetség közreműködését a jelenléti oktatást lehetővé tevő óvóhelyek kialakításában, a tantárgyi vetélkedők, nyári táborok, pedagógus-továbbképzések megtartását.



Kiemelte, hogy a KMPSZ szervezésében 800 gyerek nyaralhatott a zánkai Erzsébet-táborban, közülük 200 olyan ukrán gyerek is, aki a magyart idegen nyelvként tanulta.

A Kárpátalján lebonyolított Határtalanul nyári táborok pályázatának keretében augusztus utolsó hetében 55 iskolában 2500 gyerek vett részt a napközis foglalkozásokon.



Orosz Ildikó külön köszönetet mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a magyar állami és civil szervezeteknek a folyamatos támogatásért.



A KMPSZ előzetes felmérése szerint idén 99 iskolában nyitottak magyar osztályokat, ahol összesen közel tizenötezer gyerek tanul. Az első osztályosok száma meghaladja az 1100-at, ami megközelíti a tavalyi mutatót.



Az itthon maradt gyerekekért "érdemes és kell tenni a dolgunkat ebben a tanévben" - emelte ki Orosz Ildikó. Szavai szerint "mi nem migránsként jöttünk ide, mi ide születtünk, és több száz éve itt élünk". A kárpátaljai magyarok államalkotó tényezők szeretnének lenni és élni az ezzel járó jogokkal és lehetőségekkel.



"Kitartó szívóssággal kérjük vissza elvett jogainkat az anyanyelvi oktatás terén" - húzta alá Orosz Ildikó.



A szokásoktól eltérően a tanévnyitó ünnepség végén felolvasták a KMPSZ nyilatkozatát, amelyben felkérik az illetékes állami szerveket, hogy biztosítsák a korábban meglévő oktatási és nyelvhasználati jogok visszaállítását.



MTI