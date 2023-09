200-an próbálták "legázolni" a magyar oldalon lévő rendőri erőket

2023. szeptember 10. 21:44

Itt az ideje, hogy az Európai Unió új, a választások után megalakuló parlamentje felülvizsgálja az eddigi, elhibázott migrációs politikát, és határozott lépéseket tegyen a jelenlegi, rendkívül káros és súlyos veszélyt jelentő folyamatok megállítására - hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma este című műsorában vasárnap.

Bakondi György emlékeztetett: a déli határ túloldalán jelenleg is sok illegális bevándorló tartózkodik. Mozgásukat embercsempész bűnözői csoportok irányítják, amelyek között az utóbbi időben egyre gyakrabban fordulnak elő fegyveres összetűzések.



Nemrég már lakott területen is előfordult ilyen eset: előbb magánházat ért kézigránátos támadás, majd Szabadka belvárosában történt fegyveres leszámolás embercsempészek között - közölte.



Ismertetése szerint valamennyi Európába vezető útvonalat hasonló viszonyok jellemeznek: tömegesen érkeznek a bevándorlók, és ez várhatóan még évekig így marad.



A helyzet uniós megközelítése ideológiai alapú, hiszen gazdasági, társadalmi és egyéb indok nem magyarázza, hogy ismeretlen személyazonossággal tömegeket engednek be, sőt ösztönöznek a bejutásra, miközben az érintettek komoly belbiztonsági veszélyt jelentenek az érkezés, valamint az áthaladás helyszíneire - fogalmazott.



A főtanácsadó jelezte: ebből következően helyes volt az az osztrák és szerb vezetőkkel kialakított magyar álláspont, amely szerint a határtól minél távolabb kell megszervezni az ellenőrzést. Ezért a magyar rendőrök osztrák és szerb kollégáikkal közösen teljesítenek szolgálatot Észak-Macedónia határán.



Bakondi György rámutatott: a biztonság a gazdasági fejlődés, valamint a társadalmi nyugalom alapfeltétele. Egyik meghatározó eleme pedig, hogy csak azok léphessenek az ország területére, akiknek tisztázott a személyazonosságuk, és akik a hatóságok döntése alapján jogszerűen lépnek be. Ezzel párhuzamosan távol kell tartani Magyarországtól azokat, akik ismeretlen célból és személyazonossággal, bűnözök segítségével, erőszakosan próbálnak átjutni a határon - mondta.



A főtanácsadó kitért arra is, hogy Röszke, Mórahalom és Ásotthalom térségében az elmúlt 24 órában 50 főnél nagyobb csoportok kísérleteztek az erőszakos átjutással, de volt már eset, amikor egy időben 19 helyen 200-an próbálták meg "legázolni" a magyar oldalon velük szemben álló rendőri erőket.



Ez azt mutatja: új módszerek is megjelentek, ám a rendőrség és a határvadász alakulatok teljesítik kötelességüket és mindent megtesznek, hogy a velük együttműködő cseh, szlovák, osztrák, szerb és török rendőrökkel közösen garantálják a határtérség biztonságát - jelentette ki Bakondi György.



Az EU migránskvótákra vonatkozó tervéről szólva felidézte: az Európai Parlament liberális és újbaloldali többsége által szorgalmazott soron kívüli eljárást Lengyelország, Magyarország, Németország és Hollandia megakadályozta. Így a megszokott mederben halad a tervezet tárgyalása, amely az eddig körvonalazódott formájában Magyarország számára elfogadhatatlan.



Magyarország semmiféle kvóták szerinti elosztást nem támogat, sem migránstáborok létrehozását, hiszen ezek az elképzelések ellehetetlenítenék a 2015 óta tartó és a lakosság döntő többsége által is támogatott határőrizeti tevékenységet - jelentette ki Bakondi György, hozzáfűzve: a szakértői és politikai egyeztetések során a magyar kormány mindent megtesz, hogy minél több szövetségest találjon álláspontjához.

MTI