Izrael 27 iráni terrortámadást hiúsított meg az idén

2023. szeptember 10. 22:09

Izrael 27, izraeliek ellen tervezett iráni terrortámadást hiúsított meg idén szerte a világon - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

Barnea – the times of israel

David Barnea, a Moszad, vagyis az egyik izraeli titkosszolgálat vezetője a Tel-Aviv melletti Herzliában működő Reichman Egyetem nemzetközi terrorelhárítási konferenciáján közölte, hogy ebben az évben 27 olyan iráni terrortámadást akadályoztak meg, melyben a terroristáknál már ott volt a fegyver vagy a lőszer, meghatározták célpontjukat, és szándékukban állt a merénylet végrehajtása.

A Moszad jelvénye – wikipedia



"Azt látjuk, hogy jelentősen nőtt az egész világon az izraeliek és zsidók életére törő kísérletek száma, s ezek meghiúsításán dolgozunk" - mondta Barnea. Egyben megfenyegette a felelősöket, hogy Irán mélyén és Teherán szívében is elérik őket.

wikipedia



Barnea videókat mutatott be iráni terroristák elfogásáról és kihallgatásáról Tanzániában és Cipruson, s a The Jerusalem Post című újság hírportálja szerint Grúziában, Görögországban és Németországban is lefüleltek iráni ügynököket.



A Moszad feje kitért az iráni nukleáris fejlesztésekre is, amelyekkel szerinte a nemzetközi közösségnek szembe kell helyezkednie, cselekvő módon megfékezve azokat.

Barnea végezetül egy ősi perzsa mondással üzent Teheránnak: "Soha ne nyiss ki olyan ajtót, amelyet nem tudsz többé bezárni."



MTI