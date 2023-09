Joe Biden: Új szakaszba léptek az Egyesült Államok és Vietnam kapcsolatai

2023. szeptember 11. 11:26

Joe Biden amerikai elnök hétfőn Hanoiban kijelentette, hogy országa és Vietnam kapcsolatai új szakaszba léptek. A délkelet-ázsiai országban tett állami látogatása során egy üzleti fórumon Biden elmondta, hogy a két nemzet elmélyíti együttműködését a felhőalapú számítástechnika, a félvezetők és a mesterséges intelligencia területén.

A fórumon jelen voltak a vezető internetes és technológiai vállalatok, továbbá a Boeing repülőgépgyártó vezetői is. A Fehér Ház be is jelentette, hogy a cég „történelmi”, 7,8 milliárd dolláros szerződést kötött a Vietnam Airways légitársasággal. Vietnam rendelkezik a világ második legnagyobb becsült ritkaföldfém-lelőhelyével, amelyet elektromos járművekben és szélturbinákban használnak. Hétfőn Vietnam és az Egyesült Államok közös nyilatkozatban óvott „az erőszak alkalmazásától és a fenyegetésektől” a Dél-kínai- tengeren, ami egyértelműen Pekingnek szól, holott a nyilatkozat nem nevezi meg Kínát. A dokumentum szerint az Egyesült Államok „ígéretet tesz arra, hogy továbbra is támogatja Vietnamot autonóm védelmi képességeinek fejlesztésében”.

Az ásványkincsekben gazdag Dél-kínai-tenger jelentős részét Kína magának követeli, de az ottani vizekre, szigetekre és zátonyokra a térség több más országa, a többi között Vietnam is jogot formál magának. Az amerikai elnök vietnami látogatásának második napján kiadott közös nyilatkozat a „hajózás és átrepülés szabadságára”, valamint az „akadálytalan” kereskedelem és a „szuverenitás tiszteletben tartásának” szükségességére is utal a világ egyik legingatagabb területévé vált térségben.

MTI