Sok halálos áldozata van a Líbia keleti részén pusztító viharnak

2023. szeptember 11. 13:38

Legkevesebb 25 halálos áldozata van a Líbia keleti partjainál a hétvége óta pusztító viharnak, amely házakat és utakat is megrongált – közölték hétfőn hatósági források és kórházi illetékesek.A tripoli kormány ügyvezető miniszterelnöke, Abdulhamid Mohammed Dbeibah vasárnap bejelentette, hogy az állami intézményeket a károk és az áradások miatt a keleti városokban kialakult helyzet sürgős kezelésére utasította. A Daniel vihar, amely a múlt héten Görögországra, Törökországra és Bulgáriára is lecsapott, több líbiai nagyvároson, köztük Bengázin, Beidán, el-Mardzson és Dernán is átsöpört.

A még hétfőn is tomboló vihar miatt a hatóságok vészhelyzetet jelentettek be, az iskolák és a boltok bezártak, kijárási tilalom lépett életbe. Líbia négy nagy olajkikötőjét – Rász-el-Unúf, ez-Zuveitína, Brega és esz-Szidr kikötőit – már szombat estétől három napra lezárták. Az ENSZ líbiai kirendeltsége közölte, hogy sürgős segélyt biztosítanak a helyi és országos mentési munkálatok támogatására. A líbiai kormányhadsereg szóvivőjének közlése szerint hét katona eltűnt.

MTI