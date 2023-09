Az Európai Unió geopolitikai súlya mélyponton van

2023. szeptember 11. 17:15

A jövő évi EP-választások és a brüsszeli politika volt az idei kötcsei piknik témája. Elemzők szerint az Európai Unió geopolitikai súlya mélyponton van, Orbán Viktor diagnózisa ezért, meglátásuk szerint helyes lehet. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: Brüsszelt foglyul ejtette egy háborúpárti és korrupt elit. Szombat délután valamivel két óra előtt érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei Dobozy-kúriába. A somogyi községben immáron 22-ik alkalommal adott helyzetértékelést a kormányfő zárt körben. A találkozóról később Orbán Viktor közösségi oldalán egy kisvideó is kikerült.

Sajtóhírek szerint Orbán Viktor egy 15 pontos elemzésben vázolta fel a kormány terveit, amelyek a haderőfejlesztést, a gazdasági lehetőségeket, az energiaellátási alternatívákat és a demográfiai kérdéseket is érintette, de nagy hangsúlyt kapott a jövő év EP-választás is. A miniszterelnök politikai igazgatója a kezdés előtt arról beszélt:

az elhibázott brüsszeli döntések komoly károkat okoznak, Európa versenyképessége pedig egyre romlik. Brüsszelben változásokat kell elérni, ehhez Európában és Magyarországon is a jobboldali képviselőknek kell bizalmat kapniuk a jövő évi európai uniós választáson. „Ezzel kapcsolatban a megoldás az azt jelenti, hogy az európai parlamenti választásokon, mindenhol Európában, erre van is esély, a jobboldali pártok erősödnek, és Magyarországon is azt gondoljuk, hogy a jobboldali erőknek és a Fidesz–KDNP-nek kellene bizalmat kapnia, és akkor tudnánk az Európai Unióban és Brüsszelben változásokat elérni” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

