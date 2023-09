Észak-Korea vezetője hamarosan Oroszországba látogat

2023. szeptember 11. 20:32

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a következő napokban hivatalos látogatást tesz Oroszországban - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.

"Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására Kim Dzsong Un, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság államügyeinek elnöke az elkövetkező napokban hivatalos látogatást tesz az Oroszországi Föderációban" - áll a közleményben.



Korábban a Bloomberg amerikai hírügynökség az orosz Távol-keleti Szövetségi Körzet egy meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva azt írta, hogy a két vezető szerdán találkozhat egymással.



Putyin hétfőn Vlagyivosztokba érkezett a Keleti Gazdasági Fórum alkalmából. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezt megelőzően közölte: nem szerepel a tervek között, hogy a két vezető ennek a rendezvénynek az alkalmából folytat majd megbeszélést.



Peszkov hétfőn Vlagyivosztokban a Rosszija 1 televíziónak azt mondta, hogy Putyin "a napokban találkozhat" Kimmel, és mind a küldöttségek részvételével, mind négyszemközt tárgyal majd észak-koreai vendégével, akinek tiszteletére hivatalos vacsorát is tervez adni. A szóvivő azt mondta, hogy a felek "elsősorban a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalnak majd".



"A KNDK a szomszédunk. És természetesen, mint minden szomszéddal, kötelességünknek tartjuk, hogy jó, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítsunk ki vele. Most ezt tesszük, és ezt teszi Putyin orosz elnök nagyon következetesen" - mondta Peszkov.



Kim 2019 áprilisában már járt Vlagyivosztokban a páncélvonatján. 2011-ben történt hivatalba lépése óta az volt az első oroszországi látogatása. Hírügynökségi jelentések szerint hétfőn is vonattal indult el Vlagyivosztok irányába.



Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter júliusban Phenjanban járt, ahol a koreai háború befejezésének 70. évfordulója alkalmából megtartott rendezvényeken vett részt, felkeresett egy haditechnikai kiállítást, és Kimnek átadta Putyin üzenetét.



A dél-koreai hírszerzés szeptember 4-én azt az értesülést közölte, hogy Sojgu Észak-Koreával és Kínával közös haditengerészeti gyakorlat megtartását javasolta az észak-koreai vezetőnek. Erre reagálva a moszkvai katonai tárca vezetője aznap kijelentette, hogy Oroszország minden szomszédjával tarthat közös katonai manővereket, ami alól Észak-Korea sem kivétel.



"Mindenkivel tárgyalunk erről, beleértve a KNDK-t is. Miért ne? Ők a szomszédjaink" - fogalmazott Sojgu.



"Jobb békében és harmóniában élni a szomszédjainkkal, különösen egy ilyen szomszéddal, amellyel elég sok minden köt össze bennünket, mind a történelemben, mind az életben" - tette hozzá.

MTI