Az USA gyásznapon emlékezik a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra

2023. szeptember 11. 20:36

Az Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-i terrortámadás 22. évfordulójára emlékeznek hétfőn.

A hivatalos emlékezéseket a szokásoknak megfelelően a terrortámadás helyszínein tartották.



New Yorkban, a World Trade Center ikertornyainak helyén kialakított Ground Zero emlékhelyen harangszóval emlékeztek az áldozatokra. A hivatalos eseményen Kamala Harris alelnök vett részt, emlékbeszédeket az egykori események érintettjei, áldozatok hozzátartozói mondtak, illetve olvasták fel az áldozatok neveit.



A fővárosban, Washingtonban a védelmi minisztérium arlingtoni épületénél, a Pentagonnál, helyi idő szerint 9.37-kor, az egykori becsapódás időpontjában trombitaszó csendült fel, és a nyolcszögletű épületen azt a helyet, ahova a repülőgép becsapódott, nemzeti zászlóval borították.



Lloyd Austin védelmi miniszter arról beszélt, hogy azon a napon 22 évvel ezelőtt az Egyesült Államok háborúba lépett a terrorizmus ellen. Mark Milley vezérkari főnök azt hangsúlyozta, hogy a terroristák, akik 2001. szeptember 11-én a támadást végrehajtották, gyűlölték Amerikát, a demokráciát és a szabadságot, amit képvisel, valamint azt a gondolatot, hogy mindenki egyenlő.



Joe Biden elnök a nap során - indiai és vietnami útjáról visszatérve - Alaszkából tart beszédet a gyásznapon azzal az üzenettel, hogy a 22 évvel ezelőtti terrortámadás az Egyesült Államok minden részét ugyanúgy érintette. Joe Biden szakít azzal a hagyománnyal, hogy az Egyesült Államok elnöke személyesen vesz részt a támadás egykori helyszínein tartott eseményeken, illetve Washingtonban tölti a napot.



2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok keleti partján a reggeli órákban három helyszínen négy eltérített repülőgép csapódott a kiszemelt célpontba, illetve zuhant le.



Terroristák két gépet, az American Airlines 11-es járatát és az United Airlines 175-ös járatát New Yorkban a World Trade Center két felhőkarcolójába vezették. A 110 emeletes épületek még aznap délelőtt leomlottak.



A fővárosban, az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon épületébe csapódott utasszállító repülőgép, az American Airlines 177-es járata.



A negyedik repülőgép, a United Airlines 93-as járata Pennsylvania államban zuhant le, miután utasok megpróbálták visszaszerezni a gép feletti irányítást az azt hatalmukba kerítő terroristáktól. A repülő eredeti célpontja szintén a főváros, Washington egy kormányzati épülete lett volna.



A terrortámadások hivatalosan 2977 áldozata volt, valamint a 19 terrorista, aki azokat végrehajtotta.

MTI