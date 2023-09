EP-Fidesz: az európai védelmi ipar megerősítése alapvető érdekünk

2023. szeptember 11. 21:05

Az európai védelmi ipar megerősítése alapvető érdekünk, ezért a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja támogatja az európai védelmi ipar megerősítését szolgáló új pénzügyi eszköz (EDIRPA) létrehozását - áll a Fidesz uniós parlamenti delegációjának az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.

Az EP az európai védelmi ipar megerősítését szolgáló új pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló jelentést vitatta meg hétfői plenáris ülésén Strasbourgban.



"Az elhibázott baloldali-liberális politika következtében meggyengült európai védelmi ipar- és kapacitások megerősítése érdekében elengedhetetlen az új eszköz, ezért képviselőcsoportunk támogatja a kezdeményezést" - olvasható a sajtóközleményben.



Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselő csoportjának elnöke a vita kapcsán elmondta: az ukrajnai háború rávilágított, hogy a tagállamok nem halogathatják tovább a védelmi ipar- és infrastruktúra megerősítését, hiszen ez Európa alapvető biztonsági érdeke.



"Csak egy globális összevetésben is versenyképes védelmi kapacitásokkal és katonai képességekkel rendelkező Európai Unió képes megbirkózni a fokozódó biztonsági kihívásokkal" - húzta alá a politikus. A képviselő hangsúlyozta: Magyarország támogatja az európai védelmi ipar fejlesztését célzó eszközt, amely a tagállamok együttműködésén keresztül lehetőséget teremt a reagálóképesség javítására, a gyártási kapacitások biztosítására, hozzájárulva ezzel egy biztonságosabb és erősebb unióhoz. "Mindez elengedhetetlen a tartós békéhez és a hosszú távú stabilitás megteremtéséhez" - tette hozzá.



Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője szerint az új pénzügyi alap érdemi hozzáadott értékkel bírhat az európai védelmi ipar talpra állítása kapcsán.



"A hazánk szomszédságában dúló háború bebizonyította a védelemipar leépítésére irányuló baloldali-liberális védelempolitika stratégiai kudarcát. A polgárok biztonsága érdekében most rohamtempóban kell orvosolni a legkritikusabb védelmi termékekkel kapcsolatos ipari hiányosságokat. Ehhez az erős nemzeti védelemipari programokon kívül az európai országok közötti együttműködésre is szükség van, amihez ez a pénzügyi alap hozzájárulhat. Emellett az új jogszabály a közép-európai, így a magyar védelemipari beruházásokat is segítheti" - hangsúlyozta a politikus.



Az EDIRPA létrehozásáról szóló jelentésről kedden szavaz az Európai Parlament.

MTI