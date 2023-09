Megpróbálta megölni alvó férjét

2023. szeptember 12. 10:55

Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki tavasszal Szegeden felgyújtotta a férjével közös lakhelyükül szolgáló sátrukat, miközben a férfi és kutyája bent tartózkodott - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a letartóztatásban lévő nőt emberölés, valamint állatkínzás bűntettének kísérletével vádolják.



A házaspár évekkel korábban elvesztette megélhetését, egy híd alatt, sátrakból készített építményben laktak. A férj és a feleség között a vádirat szerint rendszeresek voltak a veszekedések, az asszony már korábban is, több alkalommal agresszívan lépett fel férjével szemben.



Május 19-én is vitáztak, és a nő többször is életveszélyesen megfenyegette férjét. Éjfél körül a vádlott megvárta, míg a férfi aludni tér, majd negyed óra elteltével felgyújtotta a sátrat, hogy férje tűzhalált haljon. A sértett azonban feleszmélt, és sikerült kutyájával együtt, sértetlenül kimenekülnie a sátorból, mielőtt az teljesen kiégett volna - tudatta az ügyész.

MTI