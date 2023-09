Katonai pompával fogadták az észak-koreai vezetőt orosz földön

2023. szeptember 12. 18:31

Díszegység, katonazenekar és Alekszandr Kozlov, az orosz természeti erőforrások minisztere fogadta Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt a távol-keleti Tengermelléki terület Haszan vasúti határállomásán - erről a tárcavezető Telegram-csatornáján kedden jelent meg videófelvétel.

"Az Oroszországi Föderáció és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között 75 éve erős a barátság. Mindezen évek alatt nem csak szomszédként, hanem közeli harcostársként is támogatjuk és segítjük egymást" - írta a Telegramon Kozlov, aki az orosz-észak-koreai kormányközi bizottság elnöke.



A sötét napszakban történt találkozóról készült videón az látszik, hogy vonat érkezik az állomásra, Kim kiszáll, kezet fog Kozlovval, akivel vörös szőnyegen vonul be az állomás épületébe. A felvételen látható sok, a helyszínt biztosító, fekete öltönyös észak-koreai biztonsági ember.



Oleg Kozsemjako, a Tengermelléki terület kormányzója közölte, hogy Kim még hétfőn érkezett meg Haszan állomásra, ahol Kozlov tárgyalásokat folytatott vele. Kozsemjako is a régi baráti kapcsolatokra hivatkozott, és úgy vélekedett, hogy nagyszerű együttműködési kilátások vannak a mezőgazdaság, az építőipar, a turizmus és más területeken, valamint hogy lehetőség nyílik a tisztségviselők közötti személyes kapcsolatok építésére.



A Rosszija 1 televízió szerint a vonat kedd reggel "teljes titokban" haladt át a haszani állomáson, Usszurijszkban pedig a mozdony személyzetét lecserélték, mielőtt a transzszibériai útvonalon elindult nyugat felé. A TASZSZ orosz állami hírügynökség az észak-koreai sajtó által közölt fotók alapján azt írta, hogy az észak-koreai delegáció tagja mások mellett a külügyminiszter, a Koreai Munkapárt Központi Katonai Bizottságának alelnöke és a Központi Bizottság katonai osztályának vezetője.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "a napokban" fogadja Kimet, de sem a találkozó helyszínét, sem időpontját nem nevezte meg. Elmondta, hogy mindkét ország védelmi minisztere tagja lesz a delegációnak, és nemmel válaszolt arra arra a kérdésre, hogy a két tárcavezető között lesz-e külön megbeszélés.



Az RBK hírportál az orosz küldöttségtől származó értesülésre hivatkozva azt írta, hogy Kim Putyinnal szerdán, Szergej Sojgu védelmi miniszterrel pedig szombaton tárgyal majd.



Kim 2019 áprilisában járt Vlagyivosztokban páncélozott vonattal. 2011-es hivatalba lépése óta az volt az első oroszországi látogatása.



Szergej Sojgu júliusban felkereste Phenjant, ahol a koreai háború befejezésének 70. évfordulója alkalmából tartott rendezvényeken vett részt, felkeresett egy haditechnikai kiállítást, és átadta Kimnek Putyin üzenetét.



MTI