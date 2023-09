Lampedusa kikötőjében sorban állnak az embercsempészhajók

2023. szeptember 12. 19:56

Olyan sokan érkeztek egy nap alatt a dél-olaszországi Lampedusára, hogy a kikötőben már nincsen hely, és az emberekkel teli csónakok sorban állnak a tengeren - mondta Filippo Romano helyi prefektus a szigeten kialakult helyzetről kedden.

Hatvannyolc csónak állt sorban kedd délután Lampedusánál. Egy részük a sziget kicsi kikötőjében várakozott emberekkel a fedélzetén, mások partot értek ugyan, de a mólón ülve vagy a földön feküdve várták, hogy a hatóságok elvigyék őket. Lampedusára kevesebb mint huszonnégy óra alatt közel 2500 ember érkezett.



Romano, a szicíliai Agrigento prefektusa újabb rekordról beszélt, emlékeztetve, hogy az érkezések száma utoljára két hete volt ennyire magas; akkor egy nap alatt 65 csónak kötött ki. Megjegyezte, most még többen érkezhetnek, estig akár a százat is elérheti a csónakok száma.



"A helyzet tényleg drámai. Igyekszünk kezelni a helyzetet, és könnyebb lesz, amikor megnyitjuk az új regisztrációs központot a szicíliai Porto Empedocléban. Addig is elszállítjuk Lampedusáról az embereket. A migráció nemzetközi problémája azonban így sem oldódik meg" - jelentette ki Romano.



Filippo Mannino lampedusai polgármester tarthatatlannak nevezte a helyzetet. Sürgős beavatkozást kért a kormánytól, és a védelmi tárca fellépését szorgalmazta.



A megtelt kikötő miatt a csónakok a sziget más részein igyekeznek partot érni. A migránsok felmásznak a sziklákra, ahonnan utána nem tudnak tovább haladni.

Az érkezők beszámolói szerint legalább egy csónak felborult a Földközi-tengeren, valószínűleg mintegy negyvenen utazhattak rajta.



MTI