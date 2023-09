Diplomáciai infantilizmus: kitiltottak egy magyar újságírót az USÁ-ból

Nem gyakorolhat semmilyen hatalmat az a szánalmas, demens aggastyán sem, aki számára már a saját teste elemi fiziológiai összetartása is megoldhatatlan feladat, és aki történetesen az Amerikai Egyesült Államok elnöke. „Üzemeltetői” ezzel is azt üzenik, hogy gátlástalanul azt tehetnek, amit csak akarnak, és ebben sajnos igazuk is van.