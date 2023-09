Kábszermaffiózó – Tizenhárom év fegyház: vármegyei keresztapa akart lenni

2023. szeptember 13. 15:35

Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélt első fokon egy tolnai kábítószer-kereskedőt a Szekszárdi Törvényszék szerdán - közölte a törvényszék sajtótitkára az MTI-vel.

Bajusz János elmondta, a vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és felbújtóként elkövetett közveszélyokozás miatt a szabadságvesztés mellett 10 millió 800 ezer forint pénzbüntetéssel, 10 millió 242 ezer forint vagyonelkobzással sújtották.



A bíróság a per további nyolc vádlottját 2-9 év fegyház-, illetve börtönbüntetésre és egy kivétellel pénzbüntetésre ítélte - tette hozzá.



A tényállás szerint az 57 éves férfi az 1990-es évek végétől fogyasztott kábítószert, amellyel később kereskedett is, emiatt a bíróság 2005-ben jogerősen elmarasztalta. 2016-ban újrakezdte a kábítószer értékesítését: többek között amfetamint, marihuánát, kokaint, mefedront és pszichoaktív anyagoknak minősülő szereket, kristálynak nevezett etil-hexedront, zent szerzett be, és adott át a többi vádlottaknak, akik "aldílerek" voltak.



A férfi a szereket főként Baranya és Bács-Kiskun megyéből, illetve külföldről szerezte be, és előfordult, hogy telekocsi szolgáltatással belföldön szállíttatta az anyagokat.



A vádirat szerint az elsőrendű vádlott a legnagyobb kábítószer-kereskedő akart lenni Tolna vármegyében. 2019 őszétől már bűnszervezetként működő, alá-fölérendeltségen alapuló, jól szervezett, hét további vádlottat magában foglaló hálózatának köszönhetően 35 millió 868 ezer forint bevételre tett szert.



A közveszélyokozást azzal követte el, hogy felgyújtatott egy szekszárdi, rendőrségi telephelyen lefoglalt gépkocsit, amelyben hozzá köthető kábítószert találtak.



A bíróság ugyanakkor felmentette a férfit a pénzmosás vádja alól; az ügyészség azzal is vádolta, hogy 2019-ben a drogokból származó bevételeinek tisztára mosásához kft.-t alapított.



A sajtótitkár jelezte, a vádlottak - egy kivétellel - nem bocsáthatók feltételesen szabadságra, mert bűnszervezetben követték el a bűncselekményeket.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész és a vádlottak egy része három nap gondolkodási időt kért, az elsőrendű vádlott és több vádlott-társa fellebbezett.

MTI