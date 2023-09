Két felföldi politikus ütésváltásba keveredett

2023. szeptember 13. 20:59

Dulakodásig fajult két korábban magas beosztást betöltő szlovák politikus - Robert Kalinák, a Fico-kormány belügyminisztere és Igor Matovic volt kormányfő - vitája egy szerdai pozsonyi sajtótájékoztatón - jelentették szlovák hírportálok. A TASR hírügynökség szerint Kalinák a történtekkel összefüggésben feljelentést tett a rendőrségen.

Az incidens a legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia sajtótájékoztatóján történt. A pozsonyi kormányhivatal előtt megtartott rendezvényre Igor Matovic - aki a 2020-as választásokon győztes Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) párt elnökeként lett kormányfő - autóval érkezett, a járdára parkolt, majd saját nézeteit hangoztatva megzavarta a sajtótájékoztatót. A volt kormányfő ezt követően került vitába Robert Kalinákkal, akivel a pozsonyi sajtó beszámolói szerint ütésváltásba is keveredtek. A konfliktust - amelybe később beszállt az Irány egyik képviselőjelöltje is - végül a helyszínre érkező városi rendőröknek kellett megoldaniuk.



A bő két héttel az előrehozott parlamenti választások előtt történt konfliktust több politikai párt vezetése is élesen elítélte. Robert Kalinák később bejelentette: az incidenssel kapcsolatban feljelentést tett a rendőrségen. Igor Matovic az esettel kapcsolatban a szlovák hírügynökségnek azt mondta, hogy ő nem kíván feljelentést tenni az ügyben.

MTI