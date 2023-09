Gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható

2023. szeptember 14. 16:34

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: csütörtökön a Dunántúlon változóan, keletebbre közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd késő délutántól csökkenni kezd a felhőzet. Összességében több helyen, de főként az ország középső és keleti részein várható zápor, zivatar, illetve eső is. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti.



Éjjel nagyobb területen kiderül az ég, ugyanakkor főleg északkeleten, keleten maradhatnak felhős körzetek. Éjszaka egyre kevesebb helyen fordul elő zápor, zivatar, ugyanakkor a Tiszántúlon még hajnalban, kora reggel is lehet kisebb csapadék.



Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható, de keleten időszakosan lehetnek erősebben felhős tájak is. A Tiszántúlon van esély helyenként záporra, zivatarra, másutt csak kevés helyen lehet futó zápor.



Csütörtökön az északnyugati, nyugati, éjjel és pénteken a keleti tájakon az északi, északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős széllökések, emellett zivatarok körül is számítani kell erős, viharos széllökésekre.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szeles keleti tájakon lesz enyhébb a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 28 fok között valószínű.

MTI