A brüsszeli parancsuralom az egykori Kreml-diktatúrát is felülmúlja

2023. szeptember 15. 18:48

Az Európai Parlament plenáris ülése csütörtökön megadta az Európai Bizottságnak azokat a többletjogokat, amelyekkel felülírhatja a tagállamok rezsiár-szabályzását és azonnal eltörölhetné a rezsicsökkentést - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője pénteki, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

A kereszténydemokrata politikus hozzátette: Brüsszel régóta ellenzi a magyar rezsicsökkentést, és ahelyett, hogy a "saját kudarcos szankciós politikáját szüntette volna meg", a bizottság a rezsicsökkentés eltörlését ajánlotta május végén Magyarországnak. Úgy látszik, Brüsszel nem adta fel - mondta.



Nacsa Lőrinc kitért arra is: az új javaslattervet ráadásul az Európai Parlamentben a "magyar dollárbaloldal EP-képviselői", Cseh Katalin, Donáth Anna és "Gyurcsány Ferenc jobb keze", Molnár Csaba is megszavazták.



A baloldal tehát újra bizonyította, hogy minden fontos kérdésben Brüsszelt választja Magyarország helyett, és úgy látszik, most már "Brüsszellel is képesek lepaktálni azért, hogy eltörölhessék a rezsicsökkentést" - hangoztatta.



A Fidesz-KDNP azonban továbbra is mindent megtesz azért, hogy megvédje a magyar családokat a magas energiaáraktól - mondta Nacsa Lőrinc.

MTI