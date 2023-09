Hazánk megvédi a gazdák érdekeit a brüsszeli szélsőség diktátuma ellen

2023. szeptember 15. 20:59

Megvédjük a gazdák érdekeit, ezért miután Brüsszel úgy döntött, nem tartja fenn tovább az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, hazánk nemzeti hatáskörben megteszi azt és ki is terjeszti egy szélesebb termékköre - közölte Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint.

A tárcavezető emlékeztetett: szeptember 15-én lejárt az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós behozatali korlátozó intézkedés.



A piaci zavarok kezelése érdekében azonban a moratóriumot a továbbiakban is fenn kell tartani. Ha az olcsó ukrán import újra elárasztaná az Ukrajnával szomszédos tagállamok piacait, nem lenne elegendő tárolókapacitás betárolni az őszi betakarítás terményeit, a hazai piacra történő értékesítés ellehetetlenülne és akkor még nagyobb nehézségekkel kellene a gazdálkodóknak szembenézniük, ezt viszont nem nézhetjük tétlenül - tette hozzá a miniszter.



Nagy István kiemelte, "az utolsó pillanatig vártunk az Európai Bizottság döntésére a tilalmi rendelkezés fenntartásával kapcsolatban, Brüsszel azonban nem hallgatta meg a kelet-európai gazdálkodók segítségkérését, sőt lényegében Ukrajnára bízná annak eldöntését, mennyit és mit exportálna Magyarországra és a többi frontországba. Nekünk viszont cselekednünk kell, ezért Magyarország nemzeti hatáskörben meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat" - áll a közleményben.



A tilalom többek között kiterjed a gabonafélékre, a repce- és napraforgómagra, a lisztre, az étolajra, a mézre, egyes húsfélékre és a tojásra is - fűzte hozzá.



"Minden körülmények között és minden eszközzel megvédjük a magyar gazdák érdekeit" - hangsúlyozta.



"Hazánk továbbra sem tiltja az ukrán termékek Magyarország területén történő átszállítását. A tranzitszállítmányok továbbra is engedélyezettek, azonban azokat az illetékes hatóságok az eddigi gyakorlatnak megfelelően zárral látják el a határon, nyomon követik őket és az ország egész területén ellenőrzik az érintett termékek útját" - fogalmazott Nagy István..



A miniszter szerint a nemzetközi nagytőke tulajdonában álló, nagy ukrán mezőgazdasági cégek célja már nem a harmadik világba történő értékesítés, hanem az EU piacainak uralása, amely nem csak a határmenti, hanem valamennyi tagállam mezőgazdasági termelőjének komoly gondot fog okozni.



"Nem felejthetjük el, hogy az Ukrajnában előállított mezőgazdasági termékeknek közel sem kell olyan szigorú követelményeknek megfelelniük, mint az Európai Unióban termelteknek, ami jóval olcsóbbá teszi az előállítást. Azt látjuk, hogy a multinacionális tőke a még nagyobb extraprofit érdekében el akarja foglalni az európai uniós piacot, ezzel tönkre téve európai gazdák százezreit. Brüsszel ehhez asszisztál, a magyar és az európai gazdálkodók érdekei helyett az Ukrajnában működő nemzetközi cégek érdekeit képviseli" - jelentette ki az agrárminiszter.



"Ezt nem hagyhatjuk, hiszen minden európai polgárnak az az érdeke, hogy szabályok mentén, a termelőtől az asztalig, ellenőrzött körülmények között előállított termékek kerüljenek az asztalaikra és a gazdálkodók is joggal várják el, hogy biztonságot és megfelelő jövőképet biztosítsunk számukra" - szögezte le Nagy István az AM közleménye szerint.

MTI