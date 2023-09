Nyolcast gurított a Fradi Nagyecseden

2023. szeptember 16. 20:19

A Ferencvárosi TC 8–0-ra legyőzte a megye I-es Nagyecsedet a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, ezzel bejutott a legjobb 32 közé a sorozatban.

Magyar Kupa, 3. forduló

Nagyecsed RSE–Ferencvárosi TC 0–8 (0–3)

Nagyecsed, Nagyecsedi focipálya

V: Lovas László

Gólszerző: Pesics (13. – tizenegyesből), Lisztes (16., 46.), Zachariassen (49.), Owosu (52., 92.), Sigér (74.), Besic (78.)

Sárga lap: Szabolcsi (12.)

NRSE: Szabolcsi (Sarkadi Zs., 84.) – Nagy Z. (Bulyáki, a szünetben), Pócsi, Zámbó, Szabó T. – Sarkadi G. (Raffai, 84.), Kóka – Nyíregyházi (Somlyai, 51.), Ladányi, Nagy N. – Marinas (Jónás, 64.)

Ferencváros: Varga Á. – Botka (Pászka, 58.), Cissé, Mmaee (Wingo, a szünetben), Ramírez (Civic, 58.) – Sigér – Owosu, Zachariassen (Gojak, 65.), Lisztes, Marquinhos (Besic, 66.) – Pesics

Ahogy arra számítani lehetett, a magyar bajnok azonnal kapuja elé szorította negyedosztályú ellenfelét a jó hangulatú matinémeccsén, az ismerkedős első tíz perc után pedig a gólcsap is kinyílt: Lisztes előbb kiharcolt egy tizenegyest (Pesics vágta be), majd nem sokkal később egy szép egyéni akció után maga talált be.

Bár a hazai csapat becsülettel harcolt, kisebb szünet után ismét záporozni kezdtek a Fradi-helyzetek, a szabolcsi Szabolcsi-kapus többször is nagy bravúrral védett. A félidő vége előtt azért Lisztes vágott még egyet, Owosu beadását értékesítette.

A szünetből sem takaréklángon jöttek vissza a vendégek, Zachariassen dropból lőtte a negyediket, aztán sok kihagyott helyzet után végre Owosunak is összejött a gól. Újabb gólszünet következett, majd újabb kettő egymást követően, Sigér közelről, a hosszú sérülése után visszatérő Besic távolról volt eredményes. A kegyelemdöfés Owosunak jutott, a hosszabbításban az ő gólja zárta le az összecsapást.

Nem meglepő módon Dejan Sztankovics győzelemmel mutatkozott be, de a dicséret megilleti a negyedosztályú nagyecsedieket is, a nyolc évvel ezelőtti kupameccshez képest két gólt redukáltak. Az FTC pedig hiába játszik hazai pályán csütörtökön, a Cukaricki ellen vélhetően nehezebb dolga lesz.

Péntek este a Kecskemét is továbbjutott, a Ferencváros nem hivatalos fiókcsapata, a Soroksár kárára.

m4sport