Magyar aranyérem

2023. szeptember 17. 17:23

Major Veronika aranyérmet nyert a 25 méter pisztoly versenyszámban a sportlövők Rio de Janeiróban zajló világkupaversenyének vasárnapi napján.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Major már az alapversenyben is remekül lőtt, 589 körös eredményével az első helyen jutott be a nyolcas döntőbe. A pontlövészetben 292 kört ért el, majd a gyors részben mindössze hármat hibázott, így 297 körrel zárt.



A fináléban az ötödik sorozat után állt az élre a magyar lövő, akit hiába ért be a nyolcadik sorozatban a kínai Sang Kaj-jen, Major a végén pontosabban célzott és 34 találattal diadalmaskodott.



A versenyszám másik magyar indulója, Sike Renáta 576 körrel a 22. helyen zárt a 42 fős mezőnyben.



A riói világkupán ez a második magyar érem, pénteken ugyanis a Mészáros Eszter, Pekler Zalán kettős második lett a légpuska 10 méter vegyes csapat versenyszámban.



MTI