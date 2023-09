Tehéncsorda támadt a tengerparton sétálókra

2023. szeptember 18. 15:50

Három ember megsérült, amikor tehéncsorda támadt rájuk egy skóciai tengerparton. Az egyik férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba, míg két nőt könnyebb sérülésekkel vittek be a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy férfit, miután Skócia egyik tengerparti strandján megtámadta egy tehéncsorda és egy bika.

A rendőrség közlése szerint az 56 éves férfi a tengerparton sétált Eoligarry településen szombat este, amikor egy tehéncsorda megtámadta. Rajta kívül két nő is a helyszínen tartózkodott, akik szintén megsérültek a balesetben. Őket könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat és a parti őrség is a helyszínre sietett, miután riasztás érkezett a három sérültről. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, hogy a sérültek ingerelték-e az állatokat, vagy azok ok nélkül támadtak rájuk.

hirado.hu