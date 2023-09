Szlávik János elmondta, mit javasol a gyorsan terjedő koronavírus ellen

2023. szeptember 18. 16:18

Gyorsan terjed a koronavírus új variánsa, az Eris, de a tünetek általában enyhék, a védőoltások pedig hatásosak a kórokozó ellen. Erről Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa beszélt az M1 televízióban. A koronavírus ma már nem egy különlegesség - fogalmazott a főorvos. Mint mondta, ugyanúgy tudunk ellene védekezni, mint például az influenza ellen, ugyanúgy is terjed, mint az influenza. "Ugyanúgy is kellene felfognunk, mint egy szokásos őszi vagy téli járványt" - mondta Szlávik János.

Szerinte már mindenki megtanulta, hogyan kell védekezni az ilyen kórokozók ellen. "Aki gondolja, használjon maszkot, aki gondolja, maradjon otthon, hogyha beteg, és aki gondolja, oltassa be magát, különösen ha idős és valamilyen krónikus betegségben szenved. Az eddigi védőoltások és gyógyszerek az új variánsok ellen is jók" - jelentette ki az infektológus.

Beszélt arról is, hogy az eddigi tapasztalataik szerint az újabb variánsok nem tűnnek súlyosabbaknak, mint a korábbiak. Csak néhány ember fekszik kórházban, nagyon kevesen vannak intenzív osztályon, és ők is jellemzően nagyon idős és nagyon súlyos betegségben szenvedő emberek (daganatos betegségben szenvednek, vesepótló kezelésben részesülnek, hematológiai betegségben szenvedők).

"Egyenlőre az elmúlt 1-2 évhez viszonyítva nem látok változást, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz. A koronavírussal kapcsolatban nagyon nehéz jósolni, és én nem is szerettek jósolni, hiszen a vírus állandóan változik, de ez eddig is így volt" – emlékeztetett. Azt is megjegyezte, hogy a közönséges náthát is koronavírusok okozzák, ezért lehet bízni abban, hogy ebből a koronavírusból is egy közönséges náthát okozó vírus lesz, de persze jósolni a szakemberek se tudnak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán olvasható, utoljára múlt héten szerdán frissített tájékoztató szerint 17 helyszínen, egyebek mellett Budapesten, Debrecenben, Győrben Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen tovább emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

