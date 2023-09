Lengyel menekültek magyarországi befogadása

2023. szeptember 18. 17:53

A második világháborús lengyel menekültek magyarországi befogadásának 84. évfordulójáról emlékeztek meg hétfőn Varsóban, az ünnepségen felidézték idősebb Antall József és Henryk Slawik zsidómentő tevékenységét is.

A magyarországi lengyel menekültek vezetőjeként tevékenykedő és zsidókat mentő Henryk Slawik és idősebb Antall József 2016-ban emelt varsói emlékművénél rendezett megemlékezésen részt vett Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet, valamint Jan Józef Kasprzyk, a lengyel Háborús Veteránok és Üldözöttek Hivatalának főnöke. Felolvasták Elzbieta Witek lengyel házelnök köszöntőlevelét is.



Kasprzyk a beszédében felidézte: a lengyelekkel "a testvéri kötelékek révén ősidők óta összekötött" magyar nép 1939 szeptemberében megnyitotta a határokat azok előtt, akik a Lengyelországot ért német és szovjet agresszió következtében kénytelenek voltak szülőföldjükről elmenekülni.



A tisztségviselő a lengyel, a magyar és a zsidó nemzet hősének nevezte Slawikot és Antallt, leszögezve: életmentő erőfeszítéseiknek köszönhetően több ezren maradtak életben, köztük zsidó származású lengyel állampolgárok is. "Ez a két ember megmutatta, hogy a legborzalmasabb időkben is meg kell, hogy őrizzük emberségünket és felebaráti szeretetünket" - jelentette ki Kasprzyk.



Elzbieta Witek a levelében kiemelte: Antall József és Henryk Slawik méltó életkörülményeket teremtettek a lengyel menekültek számára, példaszerű gondozást szerveztek meg a háborús árváknak. "Egymás iránti bizalmuk, barátságuk és munkájuk lehetővé tette azt, ami a háborús valóságban lehetetlen lett volna" - fogalmazott.



A megemlékezésen Jan Józef Kasprzyk Pro Bono Poloniae nevű, a háborús veteránok emlékét ápoló személyeknek szánt érmet adományozott Grzegorz Lubczyk volt budapesti lengyel nagykövetnek, Antall József és Henryk Slawik életsorsának népszerűsítőjének.

MTI