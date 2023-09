Érdekeltek vagyunk a visegrádi együttműködés fenntartásában

2023. szeptember 18. 22:55

A cseh elnökség alatti első külügyminiszteri V4-es ülésen mindenki világossá tette, hogy érdekeltek vagyunk a visegrádi együttműködés fenntartásában - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfő este a Facebook-oldalán.

"Az világos, hogy az Ukrajnában zajló háború kapcsán különböző megközelítéseket alkalmazunk, de az is, hogy a nemzetközi politikában számos olyan ügy van, amelyben a közös álláspont kialakítása és képviselete mindannyiunk nemzeti érdekét szolgálja. Ezért abban maradtunk, hogy továbbra is aktív lesz a visegrádi csoport miniszteri együttműködése és rendszeresen találkozunk folytatva a munkát" - írta Szijjártó Péter.



Hozzátette, megvitatták az Ukrajnából érkező gabonaimport tilalmát és az érintett országok álláspontjai itt is egybevágtak, az ülésen "többen sem leplezték csalódottságukat az Európai Bizottság eljárása kapcsán".



"A Bizottságnak kötelessége lenne a tagállamok érdekeinek képviselete, de ebben a Bizottság most kudarcot vallott. Én megerősítettem, hogy Magyarország tartja magát az eredeti megállapodáshoz, vagyis elősegítjük az ukrán gabona tranzitját Magyarországon keresztül, hogy az különböző tengeri kikötőkön át eljusson azokba az afrikai országokba, ahol nagy szükség van rá, ugyanakkor nem fogjuk engedni, hogy az ukrán gabonával tönkretegyék a magyar gazdákat." - jelentette ki a magyar külügyminiszter.

MTI