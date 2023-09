Hollik István: megvédjük a magyar emberek biztonságát

2023. szeptember 19. 14:41

A Fidesz mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát - reagált a kormánypárt kommunikációs igazgatója kedden a kabinet hivatalos Facebook-oldalán megjelent videóra, amelyen az látható, hogy az illegális bevándorlók milyen módszerekkel, eszközökkel próbálnak átjutni a déli határzáron.

Hollik István az MTI-nek eljutatott videónyilatkozatában a felvételeket "brutálisnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy a déli határkerítést "ostromló" embercsempészek és illegális bevándorlók egyre agresszívabbak, támadó fegyvereket használnak, sőt a saját maguk által készített videókon még kérkednek is azzal, hogyan próbálnak átjutni a kerítésen.



Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy az elmúlt napokban számolatlanul szállították az embercsempészek Lampedusa szigetére a bevándorlókat, akkor a helyzet súlyossága megközelíti a "2015-ben megtapasztalt migránsáradatot" - értékelt.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Ursula Von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének legújabb, kötelező elosztásról szóló javaslata "ezeket az agresszív illegális migránsokat" akarja szétosztani a tagállamok között, Magyarországot is arra kényszerítve, hogy az ország területén "migránsgettókat" hozzon létre.



Úgy értékelt: ez a javaslat súlyosan sérti, veszélyezteti Európa biztonságát, és önmagában is további meghívót jelent a bevándorlók számára.

"Ezért Brüsszel őrült javaslatára továbbra is határozottan nemet kell mondanunk, és mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek biztonságát." - jelentette ki.

Emlékeztetett: Magyarország eddig is ezt tette, hiszen idén több mint százezer illegális bevándorlót fordított vissza a déli határkerítésnél.



MTI