Lakosságcserét siettet a német külügyminiszter

2023. szeptember 19. 16:39

Nancy Faeser német szövetségi belügyminiszter szavazati jogot adna a Németországban élő külföldieknek - írta a Bild című német lap kedden a szociáldemokrata párt (SPD) Hessen tartományi szervezetének választási programja alapján.

A beszámoló szerint az október 8-i tartományi törvényhozási (Landtag-) választáson Nancy Faser vezetésével induló hesseni SPD azt ígéri programjában, hogy a szövetségi szinten és a Bundesratban - a szövetségi törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarájában - is keményen küzd majd azért, hogy "szavazati jogot kapjon az önkormányzati választásokon mindenki, aki hat hónapnál hosszabb ideje él valamely hesseni településen".



A Bild érdeklődésére a párt szóvivője elmondta: az ígéret olyan emberek önkormányzati választásokra szóló szavazati jogára vonatkozik, akik határozatlan idejű tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.



A lap hozzátette: a gyakorlatban általában hat hónapnál tovább tart, amíg a menekültek tartózkodási engedélyt kapnak. Értelmezése szerint a szociáldemokraták kampányígérete így azt jelenti, hogy a német állampolgárok és az EU-s állampolgárok mellett a menedékjogért folyamadó külföldiek, például szíriai és afganisztáni állampolgárok is szavazhatnának az önkormányzati választásokon, és EU-n kívüli külföldiek egyéb csoportjai, például a török állampolgárok is rendelkeznének ezzel a joggal.



Stefan Luft politológus, a brémai egyetem kutatója az SPD hesseni szervezetének választási ígéretéről szólva a Bildnek elmondta, hogy szerinte "a választójogot elvileg az állampolgársághoz kellene kötni", de az EU-s állampolgárok már most is "különleges státusszal" rendelkeznek.



"Ennek a különleges státusznak a kiterjesztése +mindenkire+ leértékeli a honosítást, aláássa a sikeres beilleszkedés, az állampolgárság és a választójog közötti kapcsolatot" - vélekedett Stefan Luft.



Stefan Heck, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselője, a CDU hesseni szervezetének elnökségi tagja, a párt egyik belügyi és választójogi szakpolitikusa a Bildnek azt mondta, hogy "Faeser javaslata veszélyes tévút".



Manfred Pentz, a hesseni CDU-szervezet főtitkára hozzátette, hogy "a választójog nem a választási kampányok eszköze, hanem az egyik legfőbb demokratikus érték", amelyet "államunk polgárainak kell megtartanunk".



Mint mondta, a választójog "önkényes kiterjesztése és az állampolgárság helyett csak a tartózkodási engedélyhez kötése ellentétes demokratikus alapelveinkkel", és a CDU ezért "egyértelműen elutasítja" a hesseni szociáldemokraták törekvését.



MTI