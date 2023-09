Szoboszlai augusztus legjobbja Liverpoolban

2023. szeptember 19. 19:30

A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett augusztus legjobb játékosa az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál.

Szoboszlai klubja friss honlapján – liverpoolfc.co.uk/Glen Price

A magyar válogatott csapatkapitánya a klub honlapjának beszámolója szerint a gárda brazil válogatott kapusát, Alisson Beckert és az uruguayi csatárt, Darwin Nunezt megelőzve végzett az élen a voksoláson.



"Nagyszerű érzés, köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Ez a kezdés számomra is meglepetés volt, köszönöm a srácoknak és a vezetőedzőnek, sokkal könnyebb, ha az ember ilyen segítséget kap. Ahogyan korábban is mondtam, próbálom a legjobbamat nyújtani és segíteni a csapatot" - nyilatkozta a 22 éves futballista, aki nyáron az RB Leipzigtől szerződött az Anfieldre.



"Úgy gondolom, hogy mindig van hova fejlődni. Próbálok figyelni azokra a játékosokra, akik hosszabb ideje itt vannak, tanácsokat kérek tőlük, melyeket próbálok megfogadni" - jegyezte meg Szoboszlai, aki külön kiemelte a Liverpool fantasztikus szurkolótáborát is.



Szoboszlai eddig a Liverpool mind az öt bajnoki mérkőzésén végig a pályán volt, az Aston Villa ellen pedig megszerezte karrierje első gólját is a Premier League-ben. Szoboszlai mellett korábban Kerkez Milost, a Bournemouth szintén nyári szerzeményét is a legjobb játékosnak választották klubja szurkolói augusztusban.

MTI