Erasmus programok – szélsőséges hungarofóbia Brüsszelben

2023. szeptember 19. 20:43

Jogszerűtlen a magyar diákok kizárása a Horizont és az Erasmus programokból, a magyar egyetemek kétharmadán tanuló csaknem 180 ezer hallgató nem válhat Brüsszel politikai támadásainak áldozatává - jelentette ki Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője kedden.

A fideszes EP-képviselőnek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) keddi ülésén mutatták be az Erasmus+ 2021-2027-es program végrehajtásáról szóló jelentést.



Bocskor Andrea ezzel kapcsolatban kiemelte: az Erasmus+ az Európai Unió évtizedek óta legnépszerűbb programja a fiatalok körében. A program célja, hogy minél több diák élvezhesse a külföldön tanulás előnyeit.

"Ezért is felháborító, hogy ezzel teljesen szembe menve a brüsszeli bürokraták politikai alapon hozott döntése közel 180 ezer magyar hallgatót zárna ki a programból. Magyar diákok ne legyenek Brüsszel politikai támadásának áldozatai" - szögezte le a politikus, majd hozzátette: egy évvel az EP-választások előtt végképp nem teheti meg az EU, hogy ennyi diákot hátrányos megkülönböztetésben részesít.

A képviselő közleménye szerint az EP-szakbizottság elnöke, Sabine Verheyen az ülésen egyetértett azzal, hogy a magyar diákokat sújtó döntés pénzügyi nyomásgyakorlás Brüsszel részéről, a támogatási program megvonása direkt és ártó szándékkal történt annak érdekében, hogy a magyar kormányt megleckéztesse a jogállamiság állítólagos hiányára hivatkozva.

"Képviselőcsoportunk a leghatározottabban elutasítja a brüsszeli bürokraták ilyen és ehhez hasonló lépéseit. A magyar diákokat nem hagyjuk diszkriminálni, nem válhatnak politikai zsarolás áldozataivá. A legabszurdabb az, hogy Európa más országaiban és a nyugati világ egyéb államaiban is alkalmazott gyakorlatok miatt Magyarországnak büntetést rónak ki. Azt kell látnunk, hogy ez nem csupán Magyarországgal kapcsolatban alkalmazott kettős mérce, de kirívóan jogszerűtlen lépés is" - hangsúlyozta Bocskor Andrea az ülésen elhangzottakra reagálva.

