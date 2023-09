Időseket lopott meg és bántalmazott

2023. szeptember 20. 14:49

Többéves börtönbüntetésre ítélt a Keszthelyi Járásbíróság egy büntetett előéletű zalai nőt, aki több idős asszonyt is meglopott az otthonában, egyiküket súlyosan bántalmazva - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.

Bartalné Mentes Judit közölte: a vádlott 2021-ben hónapokon át idős emberektől, azok figyelmetlenségét kihasználva, rendszeres haszonszerzésre törekedve lopott pénzt.



Az egyik esetben a sértett lányának megbízásából heti egy alkalommal, díjazás ellenében gondozta, ápolta az idős nőt. Volt kulcsa a lakáshoz, ezért egy hétköznap elment hozzá, és az állapotáról érdeklődött, de amikor a sértett éppen nem figyelt, az ágy mellett lévő asztalon lévő pénztárcájából 700 ezer forintot lopott el, majd távozott.



Egy másik idős asszony otthonában többször is megjelent, hogy a bizalmába férkőzzön. Egyik látogatása során a szobájában lévő pénztárcából zsebre tett 200 ezer forintot, majd elhagyta a házat.



Alig két hét elteltével visszament a nőhöz, akire rátámadt, többször megütötte a fején, a nyakán, majd a konyha padlójára zuhant sértettet tovább bántalmazta. Az idős nő zúzódásos sérüléseket és combnyaktörést is szenvedett.



A vádlott ezen felül, hasonló látogatások eredményeként, 18 és 10 ezer forintot zsákmányolt más idős emberektől. A négy esetben összesen 928 ezer forint kárt okozott.



A Keszthelyi Járásbíróság a lopások és a testi sértés bűntette miatt négy év három hónap börtönbüntetést szabott ki a nőre. Súlyosító körülményként vette figyelembe a büntetett előéletét, a gátlástalan elkövetési módot, illetve hogy a bűncselekményt büntetőeljárás hatálya alatt követte el, amelynek jogerőre emelkedését követően is folytatta tevékenységét.



Az ítélet nem jogerős, mert bár az ügyész tudomásul vette azt, de a vádlott és a védője felmentésért fellebbezett.



MTI