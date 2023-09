Homoszexuális propagandát kevertek gyermekkönyvek közé

Az OTP belső vizsgálata kiderítette, hogy új, egymás melletti sorszámú, külföldi bankjegyekben vitték be a pénzt a bankba. A fővárosi Fidesz továbbra is választ vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a 99 Mozgalom finanszírozási ügyében, miután sajtóhírek szerint az OTP Bank is feljelentést tett az eset miatt.