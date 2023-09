Mit hoz a múlt? – Titkos iratok történelmünkről moldovai levéltárakban

2023. szeptember 20. 18:45

Együttműködési megállapodást kötött az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) és a moldovai Nemzeti Levéltári Ügynökség (Agentiei Nationale a Arhivelor, ANA) dokumentumok egymás rendelkezésére bocsátásáról.

A megállapodást Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója és Igor Casu, az ANA vezetője szerdán írta alá Budapesten.



Cseh Gergő Bendegúz közölte, a megállapodás keretében a magyar levéltárban lévő orosz vonatkozású anyagokat bocsátják az ANA rendelkezésére, az ÁBTL a magyar állampolgárokra, illetve magyar nemzetiségű egykori áldozatokra vonatkozó iratok másolatait kapja meg.



Elmondta, az ÁBTL feladta a külföldön őrzött magyar vonatkozású állambiztosági iratok gyűjtése és feltárása, valamint - ha lehet - ezeket digitális formában Magyarországra hozatala és rendelkezésre bocsátása.

Ennek a legfőbb oka az, hogy a magyarországi állambiztonsági iratok meglehetősen hiányosak, viszont külföldön - a velünk szomszédos országokban és Oroszországban - számos olyan iratanyag létezik, amely magyarországi állampolgárokra, vagy a határon túli magyarságra vonatkozik - mutatott rá.



Cseh Gergő Bendegúz azt mondta, korábban már együttműködést kötöttek - a többi mellett - a romániai Szekuritáte Irattárait Vizsgáló Országos Tanáccsal, ukrajnai, valamint orosz levéltárakkal, és most ezt az együttműködési hálózatot terjesztik ki a megállapodás révén a Moldovai Köztársasággal.



Az előzetes kutatások szerint az ottani levéltárban több ezer olyan magyar állampolgárról lehet adat, akiket 1944-45-ben elhurcoltak, deportáltak, vagy hadifogságba estek - közölte.



Igor Casu arról beszélt, ők még az út elején járnak, hiszen az első néhány ezer dossziét áprilisban vették át, ezekben magyar vonatkozású iratok is vannak.



Oleg Tulea, a Moldovai Köztársaság budapesti nagykövete gratulált a megállapodást aláírásához.



A közreadott sajtóanyag szerint a moldovai levéltári ügynökséghez az idén kerületek át a Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság területén működő titkosszolgálati szervek, illetve erőszakszervezetek tevékenységének megismerését lehetővé tevő iratok.



Az ÁBTL helyszíni feltáró munka révén magyar vonatkozású iratállományra bukkant ezen dossziékban, amelyek főleg az 1944-45-ben elhurcolt magyar állampolgárok anyagait őrzik. A jelenlegi tudásuk szerint ezen anyagok több ezer olyan magyar emberre vonatkoznak, akik részt vehettek Kisinyov második világháború utáni újjáépítésében, illetve ezen dokumentumokban lelhetőek fel a később kivégzett magyarok KGB-s vizsgálati iratai is - írták.



Rámutattak, az anyagok nélkülözhetetlen forrásnak számítanak a korabeli erőszakos cselekmények megismeréséhez, illetve a Szovjetunióba hurcolt magyarok sorsának pontos megállapításához.



A most aláírt megállapodás a jövőben előkerülő dossziékra is vonatkozik.



MTI