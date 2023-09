Feszültség Varsó és Kijev között

2023. szeptember 20. 18:54

Meghökkentőnek és igazságtalannak nevezte szerdán Marcin Przydacz államtitkár, a lengyel elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ENSZ 78. ülésszakán elhangzott, az ukrán gabonaexportra vonatkozó szavait.

A külügyminisztérium bejelentette, hogy a beszéd miatt bekérették Vaszil Zvaricsot, Ukrajna varsói nagykövetét.



"Hallottam azt a kijelentést. Csak azt mondhatom, hogy ezek a szavak meghökkentőek, de igazságtalanok is" - válaszolt az államtitkár a lengyel közszolgálati rádió kérdésére.



Przydacz arra reagált, hogy Zelenszkij előző napi beszédében kijelentette: "Egyes európai barátaink a politika színházában szolidaritást színlelnek, miközben egy gabona-thrillert valósítanak meg". Az ukrán elnök szerint az ilyen országok "valójában segítik előkészíteni a színpadot egy moszkvai színész számára".



"Az ukrán kormányzat igazából eltaszítja az őt támogató kezeket" - jelentette ki Przydacz Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Emlékeztetett: Lengyelország az utóbbi hónapokban kulcsszerepet játszott az Ukrajnát támogató politikában.



Annak kapcsán, hogy Lengyelország szeptember 16-tól nemzeti hatáskörben valósítja meg az Európai Bizottság által feloldott, az ukrán búzát, kukoricát, repcét és napraforgómagot érintő behozatali tilalmat, az államtitkár rámutatott: Lengyelország továbbra is lehetővé teszi az ukrán gabonafélék tranzitját a saját területén keresztül. A kijevi vezetésnek azt is szem előtt kellene tartania, hogy az Ukrajna számára szükséges áruk többsége Lengyelországon át érkezik - jegyezte meg.



Przydacz aláhúzta: a lengyel gazdasági érdekek védelmétől eltekintve, biztonságpolitikai szempontból fontos, hogy Varsó támogassa Kijevet az ukrajnai háborúban.

"Minél messzebb van az orosz hadsereg a lengyel határtól, annál jobb" - jelentette ki.



Zelenszkij nyilatkozatát szerdán Piotr Müller lengyel kormányszóvivő is kommentálta. "Remélem, hogy ezek a szavak nem Lengyelországnak szólnak. A mi országunk neve nem hangzott el, ezért nem szeretném így értelmezni őket" - mondta a szóvivő az RMF FM kereskedelmi rádiónak nyilatkozva. "Az ilyen helyzetekben mindig higgadt kifejezésekre van szükség" - tette hozzá.



"Az Oroszország által okozott konfliktusban mi kezdettől fogva úgy viselkedtünk, hogy megmentsük Európa, Ukrajna biztonságát, de Lengyelországét is" - hangsúlyozta Müller.



Később szerdán Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő arra reagált a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban, hogy Kijev hétfőn panasszal fordult a genfi székhelyű Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), amiért három európai uniós tagország - Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - az Európai Bizottság múlt heti döntésének ellentmondva fenntartotta az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalmát. Tarasz Kacska ukrán gazdasági és kereskedelmi miniszterhelyettes pedig kedden a Rzeczpospolita lengyel napilapnak adott interjúban jelezte: Ukrajna a közeli napokban embargót vethet ki a lengyel hagymára, paradicsomra, káposztára és almára.



Morawiecki hangsúlyozta: Varsó elvárja, hogy Kijev megértse az ő érdekeit. "Figyelmeztetem az ukrán vezetést, hogy amennyiben ilyen módon eszkalálják a konfliktust, újabb termékeket veszünk fel a tilalmi listánkra" - jelentette ki a miniszterelnök.

MTI