Zelenszkij a további öldökléshez ragaszkodott az ENSZ-ben

2023. szeptember 20. 20:28

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén felszólalva javaslatokat tett a testület reformjára, ezek célja elsősorban annak elkerülése, hogy a BT állandó tagjai, köztük Oroszország vétójogukkal élve leblokkolhassanak egyes döntéseket.

"Oroszország több tízezer embert ölt meg, és milliókat kényszerített elmenekülni otthonuk lerombolásával. A világ többsége elismeri az igazságot erről a háborúról. Ez egy bűnös és provokálatlan agresszió Oroszország részéről a nemzetünk ellen, amelynek célja Ukrajna területének és erőforrásainak elfoglalása. A terrorista állam célja, hogy agressziójával aláássa a nemzetközi normák minden gátját, amelyeknek meg kell védeniük a világot a háborúktól. És hálás vagyok mindenkinek a világon, aki elismerte Oroszország agresszióját az ENSZ Alapokmánya megsértéseként. El kell ismernünk: az ENSZ zsákutcában van az agresszió tekintetében. Az emberiség már nem az ENSZ-be helyezi a reményeit, amikor a nemzetek szuverén határainak védelméről van szó. De ma nem lennék itt, ha Ukrajnának nem lennének megoldási javaslatai" - idézte az UNIAN hírügynökség az elnököt.



Zelenszkij javaslata szerint az ENSZ Közgyűlésének valódi lehetőséget kell adni egy BT-tag vétójának felülbírálására. Hangsúlyozta: az ENSZ munkája most éppen azért bénult meg, mert Oroszország agresszor államként blokkol minden döntést, mivel a BT állandó tagjaként vétójoggal rendelkezik. "Az agresszor kezében lévő vétó az, amely zsákutcába vitte az ENSZ-t" - hangsúlyozta. "A vétó használata az, amely reformra szorul, és ez lehet a kulcsfontosságú reform, amely helyreállítja az ENSZ Alapokmányának erejét" - idézte Zelenszkijt a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál.



A szervezet reformja felé vezető első lépésként Zelenszkij azt javasolta, hogy az ENSZ közel 200 tagú közgyűlése felülbírálhassa a vétót a szavazatok kétharmadának megszerzése esetén. Ez ugyanis szerinte egyaránt tükrözné az ázsiai, afrikai, európai nemzetek, az amerikai földrész és a csendes-óceáni térség országainak akaratát.



Az ENSZ reformja felé vezető második lépésnek a Biztonsági Tanácsban állandó tagsággal rendelkezők körének kibővítését nevezte - úgy, hogy a világ minden régiója képviseltesse magát -, harmadik lépésnek pedig egy bármilyen agresszió megelőzésére szolgáló rendszer létrehozását, amelynek alapján automatikusan büntetőintézkedések bevezetését kellene az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé kell terjeszteni, ha "a közgyűlés bármely tagja agresszióval fenyegetőzik".



Felszólalásban Zelenszkij két olyan feltételt is felsorolt, amelyeknek teljesülniük kell az ukrajnai harci cselekmények teljes leállításához. Az első a teljes orosz haderő és a zsoldosok teljes körű kivonása Ukrajna szuverén területéről az 1991-es határig, beleértve ebbe az orosz fekete-tengeri flottát is, pontosabban "azokat a szivárgó vályúkat, amelyek a háború alatt megmaradnak belőle". A második feltételnek azt nevezte meg, hogy teljes mértékben kerüljön vissza Ukrajna ellenőrzése alá teljes államhatára, továbbá a Fekete- és az Azovi-tengerben, valamint a Kercsi-szorosban lévő gazdasági övezetek feletti tényleges ellenőrzés. "Valójában csak e két pont végrehajtása eredményezi a harci cselekmények becsületes, megbízható és teljes körű beszüntetését" - szögezte le az ukrán elnök.



MTI