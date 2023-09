Szent Gellért Fesztivál Szegeden

2023. szeptember 21. 08:18

A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva komolyzenei fesztivált rendeznek szombattól Szegeden - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A koncertsorozat célja, hogy olyan komolyzenei eseményre hívja a közönséget, amely kifejezi és erősíti a hit és a művészet határokon átívelő kapcsolatát. Az október 2-ig tartó fesztiválon olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik és igazi komolyzenei ritkaságok.



A koncertek különleges hangulatát a szegedi székesegyház egyedülálló akusztikája és a Szegedi Dóm Látogatóközpont családias légköre biztosítja.



A fesztivál szombaton a székesegyházban a Szent Gellért Fúvósok és az Anima Musicae Kamarazenekar koncertjével indul, a hangversenyt, melyen Beethoven- és Mozart-művek hallhatók a dél-koreai Yoon Kuk Lee dirigálja, zongorán Balázs-Piri Soma játszik. Másnap Szent Gellért bakonybéli remeteségi lelkigyakorlatának ezredik évfordulójára emlékezve a Szent Gellért Barokk Szólisták koncerteznek a Fogadalmi templomban. Ezen a napon tartják a CsaládEgyetem tizedik szemeszterének rendhagyó tanévnyitóját is a Katolikus házban.



Szeptember 25-én Bogányi Gergely (zongora), Bogányi Bernadett (fuvola), Bogányi Bence (fagott) és Dent-Bogányi Clara (oboa) ad kamarakoncertet a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. Szeptember 28-án ugyanitt Horti Lilla operaénekes, Yoon-Hee Kim hegedű- és Kerényi Mariann zongoraművész koncertezik, műsorukon Bach- és Faure-darabok szerepelnek.



Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli a szegedi Karolina Iskola. Az évforduló alkalmából a dómban rendeznek ünnepi hangversenyt a Karolina Művészeti Iskola tanárai, valamint Sztathatosz Sebestyén és Demeter Dóra vendégművészek részvételével.



A fesztiválhoz minden évben kapcsolódik jótékonysági rendezvény. Október 1-jén a székesegyházban a Korábban Érkeztem Alapítvány javára ad hangversenyt a Magna Cum Laude és a Szegedi Szimfonikus Zenekar, melyet Gyüdi Sándor vezényel.



A sorozat zárásaként a lengyel Marianna Julia Zolnacz (fuvola), a Kínából érkező LiLa (cselló) és Érdi Tamás (piano) közreműködésével a Szent Gellért Fúvósok és az Anima Musicae Kamarazenekar koncertezik.



A fesztiválon három tudományos előadásra is várják az érdeklődőket: szeptember 27-én Párducz Árpád, Janka Zoltán és Pál József professzorok komplex módon mutatják be a zene és a tudomány összefüggéseit.

MTI