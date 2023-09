Bartholomaiosz a magyarok szeretete miatt látogatott hazánkba

2023. szeptember 22. 23:50

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus magyarországi jelenléte Orthodox Exarchátusa révén annak a jele, hogy ez a régi és nagy hagyományokkal bíró ortodox keresztény egyház feltétlen szeretettel és tisztelettel viszonyul ehhez a csodálatos országhoz és néphez - jelentette ki I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka pénteki igehirdetésében a Pannonhalmi Főapátságban megtartott ökumenikus vesperáson.

"Szívből jövő személyes áldásunkat adjuk e nép +boldogulására, hitére, lelki egyetértésére+. Önök reményt adnak a világnak, mert szenvedéllyel, állhatatosan és meggyőződéssel gyakorolják a keresztény hitet" - jelentette ki a főpap.



A Pannonhalmi Főapátság, amelyben most vagyunk, régre visszanyúló és dicsőséges történetével élő tanúja a magyar nép kitartásának és hitének. Falai között rádöbbenünk arra, hogy az alapjait még akkor rakták le, amikor a keleti és a nyugati egyház kulturális, társadalmi és nyelvi különbségei ellenére egységes volt. Ily módon a főapátság - amely a magyar kereszténység lelki és szellemi középpontja - kézzelfogható jele lett annak, hogy a keresztény egyházak képesek felülkerekedni múltbéli hibáikon, erre van is lehetőségük, képesek arra, hogy újra összekapcsolódjanak egymással, és meghallják az isteni szeretetnek az üzenetét, amelyet a szentmise mai napra rendelt olvasmányai is tartalmaznak, Szent János evangélista szavait a szeretetről - mondta I. Bartholomaiosz.



A konstantinápolyi anyaszentegyház vezetése azzal a szilárd hittel járja végig a keresztény egyházakat, hogy az Ige - az Atya végtelen szeretetének és kegyelmének üzenete - le fogja győzni azt a fajta intézményes sötétségét, amely az evangéliumtól hajdan elindult, de a földi jutalmakat hiába kereső sok különböző egyházat sújtja - mondta az egyházi vezető.



MTI