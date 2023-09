Zajzoni Rab István-díjjal tüntették ki Szili Katalint és Kalmár Ferencet

2023. szeptember 24. 16:45

Zajzoni Rab István-díjjal tüntették ki vasárnap Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót Brassóban. A barcasági csángómagyarság támogatásáért járó díjat idén vette át a tavaly kitüntetett Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott is.

A brassói evangélikus templomban az ünnepi istentiszteletet követő díjátadón Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház és a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub is részesült az elismerésben.



A Zajzoni Rab István-díjat Bencze Mihály barcasági matematikus-költő alapította és adja át. A szervezőbizottság annak a jelöltnek adományozza, aki a barcasági és az összmagyarsági művelődési, oktatási, szellemi, egyházi, gazdasági életben kimagaslóan tevékenykedett, életművével hozzájárult az értékek gyarapításához és népszerűsítéséhez, és a nemzeti közösség példaképévé vált.



"Minden egyes szórványbeli magyar a nemzet őrhelye is" - mondta az MTI-nek az ünnepség után a barcasági csángómagyarok helytállását hangsúlyozva Szili Katalin. Így az általa kapott díj őket is illeti - tette hozzá telefonos nyilatkozatában -, hiszen nekik köszönhetően 50-60 év múlva is lesz magyar jövő a térségben.



Rámutatott, hogy bár a legújabb népszámlálás a barcasági csángók számának csökkenését mutatja, ez nagyon erős közösség, ahol van utánpótlás. Ezt bizonyította a szintén díjazott Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub vezetőjének beszámolója, amely szerint 120 olyan tagja van a szervezetnek, aki 25 év alatti, és jelentős munkát végeznek a magyar kultúra, hagyományok őrzésében.



"Számomra ez volt a fontos üzenet: hogy van utánpótlás. És ez azt jelenti, hogy van jövő is" - mondta Szili Katalin. Hozzátette: beszédében a magyar kormánynak a szülőföldön élést, boldogulást és gyarapodást biztosító támogatási rendszeréről is beszélt, amellyel nemcsak alkotmányos kötelezettségének tesz eleget, hanem politikája fundamentumaként keresztényi és nemzeti elkötelezettsége vezéreli.



A díjjal olyan költőnek állítottak emléket, aki Petőfi utódaként példát mutatott hazaszeretetből és a barcasági csángók iránti elkötelezettségből.



"A szórványbeli magyarok a nemzet bástyái, és a bástyákat erősíteni kell. És erősíti is a magyar kormány (...), a barcasági magyarságot is segíti a megmaradásban" - mondta az MTI-nek Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott. Telefonos nyilatkozatában konkrét példaként a magyar kormány támogatásával Erdélybe is eljuttatott iskolabuszokat említette, amelyeknek köszönhetően Négyfaluban elindulhatott egy magyar osztály.



"A barcasági csángóság nagyon összetartó, és eléggé zárt. Mi bízunk a megmaradásban" - mutatott rá Kalmár Ferenc, hangsúlyozva a helyieknek a magyarságuk megőrzésére tett erőfeszítéseit, kezdeményezőkészségét, és az egyházi elöljáróknak ebben nyújtott segítségét.



Mint mondta, beszédében azt is kiemelte, hogy "a szülőföld kötelez", brassói születésűként számára nincs ehhez a díjhoz fogható elismerés, hiszen azt mutatja, hogy teljesíti feladatát. Hozzátette, hogy a szüleitől, Brassóból tanult etnikai toleranciát, a többnyelvűséget mindenhova magával vitte, miközben gyökereit, nemzeti hovatartozást is megőrizte, és ez nélkülözhetetlen volt az Európában végzett munkájához, eredményeihez.



A 2006-ban alapított, Zajzoni Rab István csángó költőről elnevezett díjat, a Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész által készített bronzplakettet és díszoklevelet minden évben kiosztják. A vasárnapi díjátadó ünnepségre a barcasági csángók legnagyobb kulturális ünnepe, a 27. Szent Mihály Napok keretében került sor.

MTI