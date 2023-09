Amerikai felmérés: Csökkenőben Ukrajna támogatottsága

2023. szeptember 25. 13:37

A CNN közölt egy felmérést, amelyből azt lehetett megállapítani, hogy Amerikában rohamosan csökken Ukrajna támogatottsága – számolt be Mandiner. Most az ABC News is közölt egy felmérést, amely Kijev számára hasonlóan aggasztó eredményeket mutat az amerikai választók Ukrajnával kapcsolatos attitűdjéről – szúrta ki a Portfolio.

A közvélemény-kutatás kimutatta: az amerikaiak 41 százaléka úgy érzi, hogy az Egyesült Államok már túl sok támogatást adott Ukrajnának és azt szeretnék, ha ez csökkenne. A lap rámutat, hogy idén februárban ez az arányszám még 33 százalék volt, 2022 áprilisában alig 14 százalék. A válaszadók alig 50 százaléka érzi csak azt, hogy Amerika „épp eleget” vagy túl keveset tesz Ukrajnáért, hét hónapja 60 százalék érezte így, tavaly tavasszal pedig 73 százalék.

MH