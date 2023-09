Az orosz gazdaság meglepően jól viseli a szankciókat

2023. szeptember 26. 15:05

Oleg Gyeripaszka orosz nagybefektető szerint az orosz gazdaság "meglepően jól" viseli az Ukrajna elleni háború miatt elrendelt nyugati szankciókat.

Gyeripaszka a Financial Times című londoni üzleti napilapban kedden megjelent nyilatkozatában kijelentette: őt is meglepetésként érte Oroszország ellenállóképessége, mivel korábban azt hitte, hogy a háború csődbe sodorja a gazdaságot.



Az oligarcha - Oroszország egyik leggazdagabb embere - az interjúban hangsúlyozta: az ország új kereskedelmi kapcsolatokat épített ki feltörekvő gazdaságokkal, emellett növelte a hazai termelés bővítését célzó beruházásokat, és ennek révén tudott talpon maradni a gazdaságának elszigetelésére hozott intézkedések közepette is.



Gyeripaszka szerint az orosz magánszektor teljesítménye robusztusabb, mint ahogy azt ő alig néhány hónappal ezelőtt is elképzelhetőnek tartotta.



"Meglepődve látom, hogy az üzleti magánszektor ennyire rugalmas. Többé-kevésbé biztos voltam abban, hogy a gazdaság akár 30 százaléka is összeomolhat, de (az arány) ennél sokkal kevesebb" - fogalmazott a Financial Timesnak nyilatkozva az orosz milliárdos.



Hozzátette: a gazdaság lassulásának mértéke a háborús kiadások és "a mindenféle állami támogatások" figyelembevételével is meglepően csekély, "a magángazdaság megtalálta a sikeres működés módját".



A Financial Times idézi a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzését, amely az orosz gazdaságban az idén 1,5 százalékos, jövőre 1,2 százalékos növekedést valószínűsít.



A lap felidézi azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a minap ennél jóval derűlátóbb, 2,8 százalékos növekedést jósolt 2023 egészére.



Gyeripaszka - akinek cégei ellen az Egyesült Államok és az Európai Unió ugyancsak szankciókat tart érvényben - a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette: ázsiai utazásai arról győzték meg, hogy "a globális dél" nem enged annak a nyomásnak, amelynek célja, hogy a térség országai is csatlakozzanak a szankciókhoz.



Ezekben az országokban egymilliárd embert kell naponta élelmezni, és "a realitás az, hogy ehhez szükségük van orosz anyagi erőforrásokra" - fogalmazott az interjúban az orosz oligarcha.

MTI