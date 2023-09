A vallásos emberek kétharmada katolikus

2023. szeptember 26. 19:11

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) örömét fejezte ki, hogy a népszámláláson a vallásosságukat kinyilvánítók kétharmada a katolikus egyházhoz tartozónak mondta magát.

"Örömünkre szolgál, hogy bár a lakosság negyven százaléka nem válaszolt a vallási, felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésre, mégis a vallásosságukat kimondottan kinyilvánító honfitársaink több mint kétharmada a Katolikus Egyházhoz tartozónak vallotta magát" - írta az MKPK az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



A 2022-es népszámlálásnak a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott adataira reagálva úgy fogalmaztak, hálás köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki részt vett a népszámlálás folyamatában, és külön megköszönték azoknak, akik a vallási, felekezeti hovatartozásukat tudatosan is megvallották annak ellenére, hogy a kérdésre nem volt kötelező a válaszadás.



A népszámlálás adataiban is megfigyelhetőek a nemzetközi tendenciák, amelyek alól Magyarország és ezen belül a katolikus közösségek sem képeznek kivételt - emelték ki, hozzátéve, hogy ez feladatot jelent a Magyar Katolikus Egyháznak is.



"Ferenc pápa magyarországi látogatása során elhangzott szavai erősítenek bennünket küldetésünkben"; a katolikus egyházfő arra buzdított, hogy a keresztény közösség "jelen legyen és tanúságot tegyen" - olvasható az MKPK közleményében.



MTI