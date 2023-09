Sportoló Nemzet Program

2023. szeptember 30. 12:32

Sport egy életen át! mottóval a sportért felelős államtitkárság a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) közreműködésével elindította a Sportoló Nemzet Programot, melynek célja, hogy minél több gyereknek és felnőttnek váljon élete részévé a sportolás.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a szombat délelőtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta, nem az emberek gondolkodásmódját szeretnék megváltoztatni, hanem az a fontos, hogy megteremtsék a feltételrendszert ahhoz, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a sportolás, és a mozgás könnyen beilleszthető legyen a mindennapi életvitelükbe. Az államtitkár szerint a program három alappillére, hogy a sportegyesületeket megnyissák a nagyközönség előtt, növeljék a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) által üzemeltetett sportlétesítmények kihasználtságát, valamint bevezetik a Sportoló Nemzet Klubkártyát, amelyek kiváltói október elejétől kedvezményesen léphetnek be számos sportlétesítménybe, illetve vásárolhatnak belépőket különböző sporteseményekre.



Schmidt Gábor sportigazgatási és -fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte: az a fontos, hogy a programon keresztül az emberek olyan élményekben részesüljenek, amelyek hatására egy életre elköteleződnek a sporttal. Hozzátette: ennek érdekében az egyesületeken kívül az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal is együttműködnek abban, hogy a klubok létesítményeit, valamint az iskolák tantermeit a tanrenden kívül a közösségi sportra is használni lehessen. Az államtitkárság feladata ebben a koordináció és a kommunikáció - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.



Schmidt Gábor beszélt arról is, hogy a Sportoló Nemzet Klubkártyát kiváltók többek között 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak 30 alkalmas bérletet több budapesti uszodába, illetve 30 százalékkal olcsóbban vehetnek belépőt a budapesti karate világbajnokságra.



A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Sportoló Nemzet Program első közösségi sporteseményét szombat este tartják a Puskás Arénában. A LED's RUN éjszakai futás résztvevői 19 órától 1,5, majd 20 órától 5 kilométeres távon indulhatnak, és ez alkalomból a stadion olyan részeit is meglátogathatják, amelyeket máskor nem. Tájékoztatása szerint az eseményre már több mint háromezren regisztráltak.

Deutsch Tamás, a fő együttműködő partner, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke beszámolt arról, hogy szervezésükben, az Európai Sporthét keretében több mint 80 egyesület nyitotta meg kapuit a napokban, és a több mint 100 helyszínen 32-34 ezren vettek részt a programokon. Hozzáfűzte: teljes mellszélességgel állnak Magyarország történetének legnagyobb sportolást népszerűsítő programja mellé, hiszen a legfontosabb, hogy a lehetőségét teremtsék meg az embereknek a sportolásra.

Egyúttal bízik abban, hogy a programokon részt vevő fiatalok között akadnak majd olyanok, akik később a versenysportban is eredményesek lesznek.



MTI