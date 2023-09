Labdarúgó NB I - Fordított a Paks a Mezőkövesd ellen

2023. szeptember 30. 17:55

A Paks hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Mezőkövesd ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában, ezzel a tabella élére állt.

A hazai csapat sorozatban negyedik győzelmét aratta a bajnokságban.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (0-1)

---------------------------------------

Paks, 1834 néző, v: Derdák

gólszerzők: Böde (62.), Windecker (84.), illetve Vajda (32.)

sárga lap: Kinyik (38.), Könyves (58.), illetve Beriasvili (36.)



Paks:

-----

Szappanos - Lenzsér (Szélpál, 81.), Kinyik, Szabó J. - Kovács K. (Silye, a szünetben), Papp, Windecker, Mezei (Haraszti, 55.), Osváth - Skribek (Könyves, a szünetben), Beke (Böde, a szünetben)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Pillár, Lukic, Beriasvili (Szalai J., 87.), Nahirnij - Cseke (Gomis, 73.), Brtan (Ugrai, 86.), Vajda S. (Nagy G., 76.) - Da. Babunski (Cseri, 73.) - Drazic

Már az ötödik percben nagy helyzetbe került egy szép támadás végén a Paks, amely azonban a folytatásban jó darabig nem tudott újabb gólszerzési lehetőséget kialakítani. Az első győzelmét múlt pénteken Kecskeméten arató Mezőkövesd, amint megszerezte, igyekezett tartani a labdát, hogy a hazaiaknak minél kevesebb esélyük nyíljon támadások szervezésére, végigvitelére. A Paks szerdán pótolta a második fordulóból elhalasztott mérkőzését, kevesebb pihenője volt, Bognár György vezetőedző több helyen változtatott is az összeállításon. Ezzel együtt magasan támadta le ellenfelét a vendéglátó együttes, és labdaszerzés után távoli lövésekkel próbálkozott. Alig jutott el a hazai kapuig a Mezőkövesd, mégis vezetést szerzett, amikor Lenzsér bizonytalanságát kihasználva Vajda lecsapott a labdára és átemelte a kilépő Szappanos fölött. Az első gólját kapta a Paks hazai pályán a mostani bajnokságban. Nem sokkal később Skribek a kapufára tekerte a labdát egy szabadrúgásnál, aztán nagy mezőkövesdi, majd paksi helyzet következett, de az eredmény nem változott.



Hármat cserélt a második félidőre a hazaiak edzője a támadójáték hatékonyságának növelése érdekében, néhány perccel később pedig újabb frissítést hajtott végre. Fokozta a nyomást a Paks és negyedóra elteltével egyenlített: két lövés és két kipattanó után Böde térddel vette be Piscitelli kapuját. Ezt követően valamelyest kijött a szorításból a vendégcsapat, egy-egy alkalommal eljutott a hazai kapuig, akadt nagy helyzete is, mégis hátrányba került, mert egy bal oldali szöglet után fordított a Paks. A Mezőkövesd összességében szervezetten játszott, de így sem tudott pontot szerezni.

MTI