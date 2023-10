A tengeren is belesodródik a háborúba Nagy-Bitannia

2023. október 1. 14:23

A brit védelmi tárca vezetője részletek nélküli utalást tett arra is, hogy a brit királyi haditengerészet szerepet kaphat a Fekete-tenger nemzetközi vizein ukrán exportgabonát szállító hajók védelmében. Úgy fogalmazott: fontos annak megakadályozása, hogy "alapértelmezett helyzetté" váljon a nemzetközi szállítmányozás tilalma ezeken a vizeken.

A brit védelmi miniszter szerint megfontolandó az a lehetőség, hogy ukrán katonák Ukrajna területén is részesülhessenek brit kiképzésben.

Grant Shapps a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva nem zárta ki azt sem, hogy a brit haditengerészet szerepet kaphat a Fekete-tenger nemzetközi vizein közlekedő teherhajók védelmében.



Nagy-Britannia az ukrajnai háború kezdete után széleskörű kiképzési programot kezdett több tízezer ukrán katona számára. Tavaly tízezer ukrán katona részesült harckészségfejlesztő képzésben brit támaszpontokon, és az idei nagy-britanniai kiképzési programban további húszezer ukrán katona vesz részt.



A brit védelmi minisztérium emellett külön képzési programokat indított azoknak a harceszközöknek a működtetésére, amelyeket Nagy-Britannia adományozott Ukrajnának.



Ezek a kiképzési programok nagy-britanniai területen folynak. Shapps ugyanakkor a The Sunday Telegraph-nak adott interjúban elmondta: az elmúlt napokban Sir Patrick Sanders tábornokkal, a brit fegyveres erők vezérkari főnökével és más magas beosztású katonai vezetőkkel tárgyalt arról, hogy a brit katonai szakértők által végzett kiképzési tevékenységet "Ukrajnához közelebbi területekre, sőt akár Ukrajnába is" át lehetne helyezni.



A brit védelmi miniszter szerint ennek helyszíneként Ukrajna nyugati térségei jöhetnének szóba.



Shapps hozzátette: a nyugat-ukrajnai országrészben a brit kiképzők mellett a brit védelmi ipar nagyvállalatai is gyártóközpontokat hozhatnának létre.



A miniszter megemlítette ezek között a BAE Systems nevű, földi, légi és tengeri fegyverrendszereket gyártó brit céget, amely a legnagyobb európai hadiipari konglomerátum.



Grant Shapps hangsúlyozta ugyanakkor: szeretné, ha más brit nagyvállalatok is gyártást telepítenének Ukrajnába.



Ukrajna jövőbeni brit katonai támogatásáról szólva Grant Shapps kijelentette: Nagy-Britannia, amelynek védelmi költségvetése és a NATO tevékenységéhez nyújtott hozzájárulása a legnagyobb egész Európában, nagyon jó helyzetben van annak elősegítéséhez, hogy Ukrajna "megfelelő formába kerüljön" a jövőbeni NATO-csatlakozáshoz.



Shapps korábban támogatta Liz Truss volt brit miniszterelnök azon célját, hogy a brit védelmi költségvetés elérje a hazai össztermék (GDP) éves értékének 3 százalékát. Rishi Sunak jelenlegi miniszterelnök kormánya azonban - Jeremy Hunt pénzügyminiszter kezdeményezésére - 2,5 százalékra módosította ezt a célt.



Arra a kérdésre, hogy védelmi miniszterként kitart-e a 3 százalékos katonai kiadási arányt célzó álláspontja mellett, Grant Shapps kitérően úgy fogalmazott: az igazán fontos feladat annak megértése, hogy "a szabadság nincs ingyen, meg kell fizetni az árát". Hozzátette: a jelenlegi 2,5 százalékra emelt GDP-arányos védelmi kiadási célt "kiindulópontnak" tekinti, és örül, hogy a védelmi költségvetés így is "a megfelelő irányban halad".



MTI