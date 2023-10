Labdarúgó NB I - Simán kikapott a Kecskemét a Diósgyőr vendégeként

2023. október 1. 20:29

Az előző idényben ezüstérmes Kecskemét kétgólos vereséget szenvedett a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A miskolci együttesnek hazai pályán ez volt sorozatban a harmadik sikere a bajnokságban, míg a KTE egymás után negyedszer kapott ki az élvonalban.

NB I, 8. forduló:

Diósgyőri VTK-Kecskeméti TE 3-1 (2-0)

Miskolc, 7292 néző, v: Káprály

gólszerzők: Vancas (9., 11-esből), Gera (17.), Jurina (70.), illetve Horváth K. (86., 11-esből)

sárga lap: Zeke (8.), Belényesi (36.), Szalai G. (50.)

DVTK:

Ogyincov - Gera, Szatmári, Bárdos, Stephen - Holdampf (Bényei, 80.), Vallejo, Vancas (Klimovics, 73.) - Pernambuco (Jurek, 80.), Edomwonyi (Jurina, 22.), Lukács (Acolatse, 73.)

Kecskemét:

Varga B. - Iyinbor (Nagy O., 55.), Belényesi, Szalai G. (Katona, 82.) - Szűcs, Vágó (Meszhi, 73.), Zsótér, Szuhodovszki, Zeke (Leoni, a szünetben) - Pálinkás (Szendrei, a szünetben), Horváth K.

Az első 20 percben egyértelműen a hazaiak voltak jobbak, akik ebben a periódusban kézben tartották a mérkőzést, ennek megfelelően a játék képe az ő akaratuk szerint alakult. A DVTK 17 perc alatt kétgólos előnyre tett szert, miközben a vendégek csak keresték a saját játékukat, és védekezésben nem tudták útját állni a hazaiaknak. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a meccs, de a Kecskemét változatlanul nem tudott eljutni még a szépítésig sem. A vendégek előtt nem igazán adódott komoly gólszerzési lehetőség, a Diósgyőr viszont akár három vagy négy góllal is vezethetett volna a szünetben.



Fordulás után a kettős cserével felfrissített kecskemétieknek változatlanul a védekezéssel kellett törődniük, majd miután rendezték a soraikat, valamelyest átvették az irányítást, és több veszélyes akciót is vezettek. A diósgyőri kapuban ugyanakkor magabiztos maradt Ogyincov, aki nem egyszer avatkozott közbe remekül. A hazaiak aztán egy szép támadást góllal fejeztek be, így háromgólos előnyre tettek szert, ezzel pedig gyakorlatilag eldöntötték a meccset. A Kecskemét igyekezett szépíteni, ami végül büntetőből sikerült, de a találkozó összképe alapján a hazaiak győzelme teljesen megérdemelt volt.

MTI