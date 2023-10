Továbbra is a magyar zenére fókuszál a megújult Petőfi Rádió

2023. október 2. 13:51

Továbbra is a magyar zenére, a magyar előadókra fókuszál az október 1-jével megújult Petőfi Rádió – közölte a rádió csatornaigazgatója az M1 aktuális csatornán hétfőn. Dominik Zsolt a rádió átfogóan megújult műsorstruktúráját ismertetve elmondta, hogy célcsoportjuk továbbra is a 25 és 40 év közötti korosztály, és a Petőfi Rádió továbbra is kortárs magyar könnyűzenét tervezi játszani.

Emlékeztetett: a megújult rádió zenei kínálata vasárnap hajnalban „a napjaink egyik legismertebb formációjának tekinthető” Valmar együttes Megjöttek a magyarok című számával indult. Újdonságként említette, hogy a reggeli sávban ezentúl több magyar zenével és kevesebb beszéddel találkozhatnak a hallgatók. Közölte, hogy 2016-ot követően visszatért a Kultúrfitnesz című műsor, amely a Petőfi rádió „egyik fő fókusza”, és amelyben esténként színházról, moziról, zenéről lesz majd szó. Új műsor a Hajrá, magyarok, amely hétköznapokon délután 1 és 2 óra között kerül adásba, élő stúdiókoncertekkel és a rádió YouTube-csatornáján is lehet majd követni, vagyis nemcsak hallgatható, hanem látható is lesz – tette hozzá.

Hétfőtől péntekig reggelente 6 és 11 óra között a rádió a Hello, magyarok című műsort sugározza, de Petőfi 48 néven létrehoztak egy életmódmagazint is, amely szándékaik szerint „egy magyar klub lesz” majd, ezt hétvégeken lehet hallgatni, és ebben hangzik majd el a Petőfi Rádió hivatalos zenei listája is. Szeretnék, ha azok az előadók, akik dalaikkal erre a 48-as listára felkerülnek, büszkék legyenek arra, hogy ide tartoznak, és az legyen a céljuk, hogy ebbe bekerülhessenek – emelte ki Dominik Zsolt. Azt mondta, hogy a magyar könnyűzene műfajilag rendkívül szerteágazó és sokszínű, ezért a popzene mellett a rádió kínálatában ugyanúgy helyet kap majd a rock, a hip hop, a rap és az alternatív zenei műfaj is.

MTI