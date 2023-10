Testkamerát kaphatnak a magyar rendőrök

2023. október 2. 15:11

A testkamerák bevezetését megelőző tesztelés zajlik a BRFK-n – értesült az Index. Az eszközöktől azt várják, hogy a rendőrökkel szembeni jogsértő magatartások drasztikusan visszaszorulnak. A portál szerint a rendőrség már évek óta kísérleti jelleggel alkalmazza a műszereket, több gyártmányt és típust is tesztelt már. Számos külföldi példa mutatja az eszköz hasznosságát – mondta Major Róbert rendőr ezredes.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Közbiztonsági Tanszékének vezetője, és arra a bizonyított tényhívta fel a fogyelmet, hogy mindenki másként viselkedik akkor, ha tudja, hogy látják, figyelik tevékenységét. Az NKE egyetemi docense szerint az eszköz valójában a rendőrt védi, de nem csupán az eljárás alá vont személy tudja, hogy „figyelik" magatartását, hanem a rendőr is, így ez a körülmény őt is jogszerű magatartásra sarkallja. Az utóbbi miatt a rendőrök ódzkodnak is a testkamerától, mert azt érzik, hogy az egész az ő újabb ellenőrzésükről szól.

Az ORFK nem erősítette meg a testkamerák almalmazásának bevezetését. A hazai börtönök biztonságtechnikai fejlesztésének részeként testkamerák alkalmazását vezette be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP). Az eszközök segítségével visszakövethetőek, illetve utólag kielemezhetőek a rögzített események, így jelentős mértékben növelik a szakmai munka hatékonyságát. Jelenleg 17 testkamera van szolgálatban. Évek óta használnak testkamerát a MÁV jegyvizsgálói, a BKK pedig ellenőreivel tesztelte két éve a használatukat.

