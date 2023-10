Az álhírek, megtévesztő tartalmak fenyegetik az információs integritást

2023. október 2. 18:28

A mesterséges intelligencia használata komoly etikai kérdéseket vet fel, ezekre választ kell adnunk - hangsúlyozta Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke hétfőn Budapesten, az Embereké az elsőbbség - Felelősségteljes irányítás a mesterséges intelligencia korában című nemzetközi konferencián.

Több kérdést is vizsgálni kell a mesterséges intelligencia (MI) kapcsán Koltay András szerint. Igy például, hogy melyek a potenciális problémák, milyen új szemléletet kell alkalmazni az adatvédelem terén, milyen etikai normákra van szükség, hogyan lehet igazságosan hozzáférhetővé tenni mindenki számára.



Az Európai Unióban évek óta zajlik a munka, hogy átfogó szabályozás készüljön az MI kezelésére, idén nyáron az Európai Parlament elfogadta az álláspontot, amely szerint az Európában használt MI rendszereknek átláthatóknak, biztonságosaknak, nyomon követhetőknek kell lenni - mondta az NMHH elnöke.



Kitért arra, hogy a média világában is erősödik a nyomás az MI használatára, amely hatalmas mennyiségű szöveg és mozgókép létrehozását teszi lehetővé, azonban van egy "sötét oldal".

Az álhírek, megtévesztő tartalmak fenyegetik az információs integritást.

Egyre nehezebb megkülönböztetni a virtuálist és a valóságost. Ezért nagyon fontos, hogy olyan technológiát fejlesszenek, amelyet felelősen és etikusan lehet alkalmazni - hangsúlyozta Koltay András.



Rámutatott ugyanakkor, hogy az MI-t sokszor előrehaladottabbnak mutatják, mint amilyen valójában. Az MI rendszerek komplex feladatokat képesek elvégezni, adatokat feldolgozni, de nem tudják úgy érzékelni a világot, ahogyan egy ember képes, nem rendelkeznek emberi intuícióval, vagy tapasztalattal, csak a rendelkezésére bocsájtott adatok alapján hoznak döntést - magyarázta. Hozzáfűzte: úgy tűnik, mintha az MI döntene, de a döntések matematikai modellek alapján jönnek létre. "Az MI csak füst és tükör, bár meglepően értelmes eredményeket tud produkálni, de ezek mögött nincs valódi tudatosság, a legfejlettebb és legösszetettebb utánzógépünk" - fogalmazott az NMHH elnöke.



Ugyanakkor az MI alkalmazása egyre inkább terjed, a hétköznapi élet részévé válik - folytatta -, tükröt tart elénk, és azt kérdezi, melyek az értékeink, mik fontosak számunkra, mit akarunk megőrizni, milyen szabályokat akarunk követni a jövőben.



Az MI nem csupán egy technológia, hanem paradigmaváltást hoz az európai jövő tervezésében, olyan lehetőséget rejt, amellyel társadalmi és gazdasági kihívásokat tudunk megoldani, új lehetőségeket teremt az ipar és a gazdaság számára - fejtette ki Koltay András. Megjegyezte: a technológia fejlődése elképesztő sebességű, amiről ma még csak álmodunk, holnap már valóság lehet. Az MI lehetőségei azokban az újításokban is rejlenek, amelyek az életminőséget, hatékonyságot, kreativitást növelik - közölte, példaként említve az önvezető autókat, és az egészségügyi diagnózist felállító virtuális asszisztenseket.



Adrian Gonzalez Sanches, a Microsoft egyik spanyolországi vezetője, egyetemi tanár előadásában leszögezte: az MI új korszakába léptünk, hónapról hónapra fejlődik a tudása, mind a mélytanulást, mind a képfelismerést tekintve, igazi forradalom zajlik. A Microsoft úgy közelíti meg a kérdést, hogy az MI használatával sok pénzt lehet spórolni, és a társadalomra is jótékony hatással lesz - fűzte hozzá.



Figyelmeztetett azonban, hogy nem lehetünk naivak az MI alkalmazását tekintve, kellenek óvintézkedések. Ezen dolgozunk - mondta. Hozzátette, a társadalom céljainak kell, hogy megfeleljen az MI, átláthatóan működjön, és lehessen védeni a személyes adatokat. A magán és az állami szektornak össze kell fogni az MI bevezetése, a rá vonatkozó törvények megalkotása során - hangsúlyozta a Microsoft szakembere.



Bárd Imre, a hollandiai Mesterséges Intelligencia az Oktatásban Nemzeti Laboratórium kutatója arról beszélt, iskolákban indítanak programokat az MI használatának tesztelésére. Nem biztos, hogy minden problémára megfelelő válasz az MI - jegyezte meg. Leszögezte: etikus megközelítésre van szükség a termékfejlesztés során, emellett a "karbantartásra" is figyelni kell, hosszú távon, a gyakorlatban is megakadályozni a visszaéléseket.



A további előadásokban és panelbeszélgetésekben olyan kérdésekről esett szó, hogy mire használják a technológiai platformok, a távközlési cégek és a médiavállalatok a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet növelni az emberek tudatosságát az MI-biztonsággal kapcsolatban, illetve melyek az MI-szabályozás főbb irányai.



MTI