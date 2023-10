Belgiumi iszlám intézmények védik a vallon gyerekeket

Karikó Katalin a férjének is megköszönte, hogy évtizedekig felszabadultan alkothatott. Az mRNS-vakcinák fejlesztésének lenyűgöző rugalmassága és sebessége megnyitotta az utat az új technológia előtt ahhoz, hogy más fertőző betegségek ellen is alkalmazzák. A jövőben terápiás fehérjék célbajuttatásához és bizonyos ráktípusok kezeléséhez is használható lehet - mutatnak rá a Nobel-bizottság közleményében.