ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából hétfőn

Mint minden alkalommal, ezúttal is Vlagyimir Putyin beszéde, majd az ezt követő mintegy 3 órás beszélgetés zárja a találkozót. Előtte már itt volt Szergej Lavrov külügyminiszter, jön még Alekszandr Novak, energetikával foglalkozó kormányfő-helyettes, és Makszim Oreskin elnöki tanácsadó is – számol be a Valdajról Stier Gábor.