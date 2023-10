A francia kormány feloszlatott egy katolikus szervezetet

2023. október 4. 21:03

A francia kormány szerdai ülésén feloszlatott egy fundamentalista katolikus szervezetet, amelyet azzal vádolt meg, hogy "az állam elleni háborúra szólított fel", beleértve az erőszak alkalmazását is.

wikipedia

"A Civitas az emberi jogokat a keresztény civilizáció elpusztítása eszközének tekinti. A Civitas megemlékezéseket szervezett a náci megszállással kollaboráló emblematikus személyiségek tiszteletére" - mondta Olivier Véran kormányszóvivő a kormányülést követő sajtótájékoztatón. A Civitas "a francia állampolgárok közötti hierarchiát is hirdeti egyértelmű antiszemita és iszlámellenes elméletekre támaszkodva" - tette hozzá. A szóvivő bírálta azt is, hogy a Civitas az LMBTQ-embereket "káros közösségnek" tekinti. A közösségi oldalakon nagyon aktív fundamentalista katolikus szervezet feloszlatását - amelynek ideológiája közel áll a szélsőjobboldalhoz és néha az összeesküvés-elméleteket is támogatja - Gérald Darmanin belügyminiszter javasolta.



Az 1999-ben alapított "Civitas Intézet" eredetileg egy tradicionalista mozgalom része volt, s közelállt a X. Szent Piusz Testvériséghez.



A mozgalom 2011-ben vált országosan ismertté, amikor figyelemfelkeltő akciókat szervezett keresztényellenesnek tekintett kulturális események, színházi előadások, kiállítások ellen. A Civitas 2012-ben tiltakozott a házasság intézményének a homoszexuális párok számára történő kiterjesztése ellen, 2021-ben pedig a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozások elleni tiltakozásul szervezett megmozdulásokat.



A feloszlatási eljárást azonban az antiszemitizmus gyanúja miatt indította el a kormány.

Hillard – conspiracy watch

A mozgalom augusztusban szervezett nyári egyetemén Pierre Hillard esszéista azt javasolta, hogy Franciaország térjen vissza az 1789 előtti, azaz a francia forradalom előtti helyzethez, amikor "egy zsidó nem lehetett francia".

MTI