Számszeríjas betörő II. Erzsébet királynő meggyilkolására készült

2023. október 5. 18:21

Kilenc évi szabadságvesztésre ítélték csütörtökön azt a fiatal férfit, aki 2021 karácsonyán számszeríjjal felfegyverkezve behatolt az akkori brit uralkodó, a tavaly elhunyt II. Erzsébet királynő windsori rezidenciájának parkjába. A 21 éves Jaswant Singh Chail elfogása után azonnal közölte a rendőrökkel, hogy a királynőt akarta megölni.

Chail a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - bírói tanácsa előtt elismerte a felségárulás, életveszélyes fenyegetés és töltött fegyver viselése címén ellene felhozott vádakat.



Négy évtizede ő az első, akit a felségárulás büntetőjogi szankcionálásáról szóló, 1842-ben kelt törvény alapján állítottak bíróság elé az Egyesült Királyságban.



Chailt, aki a dél-angliai Southampton közelében élt, 2021. december 25-én reggel fogta el a rendőrség a windsori kastélypark nyilvánosan nem látogatható részén, az uralkodó lakosztályához vezető kapu közelében.



Az incidens időpontjában II. Erzsébet királynő és legalább húsz családtagja is a windsori rezidencián volt, köztük az uralkodó három fia, Károly akkori trónörökös - aki édesanyja tavaly szeptemberi halála után III. Károly néven lépett trónra -, valamint András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja.



A vádlott egy házilagos készítésű kötéllétrán mászott át a kastélypark falán, de azonnal működésbe lépett a riasztórendszer, és a biztonságiak a térfigyelő kamerák képein is észrevették a behatolót, akit két fegyveres rendőr fogott el a helyszínen.



A tárgyaláson levetített felvétel tanúsága szerint az egyik rendőr elektromos sokkolót tartott a gyilkosságra készülő betörőre, és amikor megkérdezte, hogy mi az illető célja, Chail úgy válaszolt: "Azért jöttem, hogy megöljem a királynőt".



A vádlott néhány perccel az incidens előtt a Snapchat üzenetküldő alkalmazásra feltöltött egy videót, amelyen elmondja, hogy merényletet fog megkísérelni a királynő ellen, bosszú gyanánt mindazokért, akik 1919-ben a Dzsallianvala Bagh-mészárlásban életüket vesztették.



Dzsallianvala Bagh az északnyugat-indiai Amritszár város Aranytemplomának, a szikh közösség legfőbb szentélyének parkja, ahol 1919. április 13-án a brit gyarmati hadsereg az indiai függetlenségi mozgalom vezetőinek őrizetbe vétele ellen tüntető tömegbe lőtt.



A vérengzésben korabeli hivatalos adatok szerint 379-en vesztették életüket, de a későbbi történészi becslések azt valószínűsítik, hogy a halálos áldozatok tényleges száma elérhette az 1500-at.



A videóban Chail a Csillagok háborúja (Star Wars) című filmeposz "sötét erőinek" egyik tagjaként azonosította magát és közölte, hogy Jaswant Singh Chail az előző neve volt, jelenlegi neve Darth Jones.



Az elítéltet jelenleg egy elmekórtani intézetben őrzik.



A csütörtökön kihirdetett ítélet alapján Chail egyelőre az elmegyógyintézetben marad, és akkor kezdi meg börtönbüntetését, ha az orvosi szakvélemények mentálisan erre alkalmassá nyilvánítják.



Elmekórtani kényszergyógykezelésének ideje a csütörtöki ítélet szerint beleszámít a szabadságvesztés időtartamába.



MTI